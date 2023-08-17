"Сити" заплатил за 14-летнего игрока 1 млн. фунтов

"Манчестер Сити" приобрел вундеркинда "Лестера" Тайриса Нубисси за невероятную для 14-летнего игрока сумму в 1 миллион фунтов.

В борьбе за Нубисси "Сити" опередил конкурентов по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Челси".



14-летний Нубисси родился в Ливингстоне и на международном уровне может выбирать между Шотландией, Англией, Францией и Камеруном. Пока сердце юного полузащитника тяготеет к Франции, если верить L'Equipe.



Как уточняет talkSPORT, Нубисси будет заниматься в академии "Сити" с командой U-16, а в 2026 году, когда Тайрису исполнится 17 лет, подпишет профессиональный контракт.