"Сити" заплатил за 14-летнего игрока 1 млн. фунтов
"Манчестер Сити" приобрел вундеркинда "Лестера" Тайриса Нубисси за невероятную для 14-летнего игрока сумму в 1 миллион фунтов.
В борьбе за Нубисси "Сити" опередил конкурентов по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Челси".
14-летний Нубисси родился в Ливингстоне и на международном уровне может выбирать между Шотландией, Англией, Францией и Камеруном. Пока сердце юного полузащитника тяготеет к Франции, если верить L'Equipe.
Как уточняет talkSPORT, Нубисси будет заниматься в академии "Сити" с командой U-16, а в 2026 году, когда Тайрису исполнится 17 лет, подпишет профессиональный контракт.
17.08.2023 20:00
Просмотров: 651
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будущий игрок Пососальсе
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ничего, следующий нуб будет наш)
(ответить)
Нуб))))
(ответить)
Воспитанник!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий