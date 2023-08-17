"Сити" заплатил за 14-летнего игрока 1 млн. фунтов

Тайрис Нубисси "Манчестер Сити" приобрел вундеркинда "Лестера" Тайриса Нубисси за невероятную для 14-летнего игрока сумму в 1 миллион фунтов.

В борьбе за Нубисси "Сити" опередил конкурентов по Премьер-Лиге в лице "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Челси".

14-летний Нубисси родился в Ливингстоне и на международном уровне может выбирать между Шотландией, Англией, Францией и Камеруном. Пока сердце юного полузащитника тяготеет к Франции, если верить L'Equipe.

Как уточняет talkSPORT, Нубисси будет заниматься в академии "Сити" с командой U-16, а в 2026 году, когда Тайрису исполнится 17 лет, подпишет профессиональный контракт.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Нубисси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2023 20:00

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  1. largo-winch 17.08.2023 20:51 # largo-winch
    Будущий игрок Пососальсе

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  2. barstreetboy 17.08.2023 20:45 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  3. takernotagiver 17.08.2023 20:28 # takernotagiver
    Ничего, следующий нуб будет наш)

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  4. takernotagiver 17.08.2023 20:26 # takernotagiver
    Нуб))))

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  5. superglor 17.08.2023 20:09 # superglor
    Воспитанник!

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