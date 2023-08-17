Де Брюйне, Холанд и Гвардиола номинированы на награды УЕФА

УЕФА объявил имена номинантов на звание лучшего игрока и лучшего тренера по итогам сезона 2022/23.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл Лигу Чемпионов, поэтому неудивительно, что в шорт-листе из трех игроков двое представляют "горожан".



Речь идет о полузащитнике Кевине Де Брюйне и нападающем Эрлинге Холанде. Их конкурентом выступает Лионель Месси, который в прошлом сезоне выступал за ПСЖ.



А за тренерскую награду поспорят Хосеп Гвардиола, также выигравший с "Сити" Премьер-Лигу и Кубок Англии, Симоне Индзаги из "Интера" и недавно оставивший "Наполи" Лучано Спаллетти.



Победители в обоих номинациях будут объявлены 31 августа во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2023/24.







