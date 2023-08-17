"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за Джонсона

"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за флангового нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона.

В четверг "Кристал Пэлас" объявил о подписании нового четырехлетнего контракта со своим вингером Майклом Олисе, которого надеялся переманить "Челси".



По информации Evening Standard, после неудачи с Олисе "Челси" без промедления определил альтернативную цель и уже ведет переговоры с "Форест" насчет Джонсона.



"Челси" готов предложить "лесникам" своего защитника Трево Чалобу в обмен на Джонсона, который оценивается минимум в 40 миллионов фунтов.



The Independent сообщает, что в приобретении 22-летнего валлийца также заинтересован "Тоттенхэм", который находится в поисках замены для проданного в "Баварию" Харри Кейна.



Ранее этим летом заполучить Джонсона пытался и "Брентфорд", однако "пчелы" не решились предложить за Бреннана свыше 35 млн. фунтов.