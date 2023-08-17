"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за Джонсона
"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за флангового нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона.
В четверг "Кристал Пэлас" объявил о подписании нового четырехлетнего контракта со своим вингером Майклом Олисе, которого надеялся переманить "Челси".
По информации Evening Standard, после неудачи с Олисе "Челси" без промедления определил альтернативную цель и уже ведет переговоры с "Форест" насчет Джонсона.
"Челси" готов предложить "лесникам" своего защитника Трево Чалобу в обмен на Джонсона, который оценивается минимум в 40 миллионов фунтов.
The Independent сообщает, что в приобретении 22-летнего валлийца также заинтересован "Тоттенхэм", который находится в поисках замены для проданного в "Баварию" Харри Кейна.
Ранее этим летом заполучить Джонсона пытался и "Брентфорд", однако "пчелы" не решились предложить за Бреннана свыше 35 млн. фунтов.
17.08.2023 18:00
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Последние комментарии:
Где новость про травму Джеймса на несколько месяцев? Да ещё и Чалобы на минимум месяц...
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Надо брать его, в том сезоне он был хорош) Будущий топарь, а не всякие мудуэки, анжелы, мудрики и вся шушера остальная за 60+ млн
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А хачидло сражается за моего "джонсона")
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