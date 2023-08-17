"Челси" согласился отпустить Холла в "Ньюкасл"

Льюис Холл "Челси" согласился продать левого защитника Льюиса Холла в "Ньюкасл" за 28 миллионов фунтов.

Изначально "Челси" не планировал продавать Холла и только несколько недель назад заключил с продуктом своей академии новый шестилетний контракт с опцией продления на седьмой год.

"Челси" лишь был готов отправить Холла в аренду, однако сейчас планы клуба со "Стэмфорд Бридж" изменились, и было решено продать 18-летнего англичанина, сыгравшего только 12 матчей за первую команду.

По информации The Telegraph, "Челси" уже достиг договоренности с "Ньюкаслом", который ранее также рассматривал варианты с приглашением Кирана Тирни или Марка Кукурельи на левый фланг обороны.

В "Челси" посчитали, что 28 млн. фунтов — это слишком хорошее предложение, чтобы от него отказываться, особенно в свете известных проблем "синих" с соблюдением правил финансового фейр-плей.


Метки Ньюкасл, Холл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2023 17:00

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  1. farot 17.08.2023 17:20 # farot
    или вырастет в топаря и выкупят лямов за 60, либо еще поимеют бабок с перепродажи.
    Бизнес-кар

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  2. cristean2 17.08.2023 17:12 # cristean2
    Как бы не получилось как с другим рыжим игроком))

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