"Челси" согласился отпустить Холла в "Ньюкасл"
"Челси" согласился продать левого защитника Льюиса Холла в "Ньюкасл" за 28 миллионов фунтов.
Изначально "Челси" не планировал продавать Холла и только несколько недель назад заключил с продуктом своей академии новый шестилетний контракт с опцией продления на седьмой год.
"Челси" лишь был готов отправить Холла в аренду, однако сейчас планы клуба со "Стэмфорд Бридж" изменились, и было решено продать 18-летнего англичанина, сыгравшего только 12 матчей за первую команду.
По информации The Telegraph, "Челси" уже достиг договоренности с "Ньюкаслом", который ранее также рассматривал варианты с приглашением Кирана Тирни или Марка Кукурельи на левый фланг обороны.
В "Челси" посчитали, что 28 млн. фунтов — это слишком хорошее предложение, чтобы от него отказываться, особенно в свете известных проблем "синих" с соблюдением правил финансового фейр-плей.
17.08.2023 17:00
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или вырастет в топаря и выкупят лямов за 60, либо еще поимеют бабок с перепродажи.
Бизнес-кар
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Как бы не получилось как с другим рыжим игроком))
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