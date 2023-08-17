Олисе заключил новый контракт с "Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе заключил со своим клубом новый четырехлетний контракт.

Всего лишь несколько дней назад считалось, что Олисе находится на пороге перехода в "Челси", который собирался выплатить отступные по контракту Майкла в размере 35 миллионов фунтов.



Однако теперь у 21-летнего Олисе есть новый контракт, связавший будущее игрока молодежной сборной Франции с "Пэлас" до июня 2027.



По всей видимости, это означает, что Олисе, которого также сватали в "Манчестер Сити", не покинет этим летом "Пэлас", за который он выступает после своего перехода из "Рединг" в 2021 году.



"Я абсолютно рад объявить, что Майкл Олисе решил связать свое будущее с футбольным клубом "Кристал Пэлас" и в этот полдень заключил новый четырехлетний контракт с клубом", — сообщил президент "орлов" Стив Пэриш.



"Это лучшая новость из возможных. Решение зависело от него самого. Я должен поздравить Стива Пэриша и Дуги Фридмана с великолепной работой", — сообщил главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон.