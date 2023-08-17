"Ливерпуль" не продаст Алиссона

"Ливерпуль" отклонит любое предложение насчет своего голкипера Алиссона в остатке летнего трансферного окна.

Недавно в прессе появились слухи, что Алиссон может последовать в Саудовскую Аравию за своим бывшим партнером по "Ливерпулю" Роберто Фирмино, с которым они были близки семьями.



По информации Daily Mirror, пока "Ливерпулю" не поступало никаких запросов насчет 30-летнего голкипера сборной Бразилии — ни от агентов, ни от саудовских клубов.



Более того, в "Ливерпуле" исключают продажу Алиссона, который является слишком важным членом команды Юргена Клоппа.



Алиссон был лучшим игроком "Ливерпуля" в прошлом турбулентном сезоне, своими спасениями зарабатывая команде очки.



Алиссон только в 2021 заключил новый контракт, от которого остается еще четыре года, поэтому у "Ливерпуля" нет никаких причин, чтобы задуматься о расставании со своим первым номером.