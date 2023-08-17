Артета может вернуться на трансферный рынок после травмы Тимбера

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не исключает, что его клуб вернется на трансферный рынок после травмы защитника Юрриена Тимбера.

На днях "Арсенал" подтвердил, что Тимбер получил травму крестообразных связок колена в матче против "Ноттингем Форест" и теперь ложится на операцию.



Едва перешедший из "Аякса" защитник рискует пропустить большую часть сезона 2023/24, и теперь Артете заново нужно проанализировать свои варианты в линии обороны.



"Этой травмы не было в наших планах, поэтому мы должны изучить имеющиеся у нас сейчас варианты и понять, как мы можем выжать максимум из тех игроков, которые у нас есть".



"Как я уже сказал, главный вызов в том, чтобы выжать максимум из игроков, которые у нас есть".



"Я не могу контролировать ничего, что находится снаружи. Мы открыты, и мы должны быть открыты к тому, чтобы отреагировать на происходящее".



"Это касается не только травм, но и трансферного рынка. Так мы и поступаем", — цитирует Артету talkSPORT.