Гвардиола не уверен, что Палмер останется в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его клуб все еще может продать вингера Коула Палмера.

Накануне 21-летний Палмер своим голом помог "Сити" сравнять счет в матче за Суперкубок Европы против "Севильи" и перевести игру к серии пенальти, где удача улыбнулась "горожанам".



Также Коул отличился в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" 6 августа, однако всего этого может оказаться недостаточно, чтобы получить шанс в команде Гвардиолы в этом сезоне.



"Я не знаю, что произойдет. Я не думаю, что он уйдет в аренду. Либо он останется, либо мы продадим его, но аренде не бывать".



"Непросто играть против защитников вроде Акуньи. Он молодой игрок, и играть в финале непросто. Он сыграл действительно хорошо и забил великолепный гол", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.