Светская хроника за четверг

Давид Де Хеа направляется в "Баварию". "Манчестер Сити" готов купить Дани Ольмо. Джесси Лингард может вернуться в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа хочет перейти в "Баварию". (Daily Mirror)



"Юнайтед" готов разорвать контракт с Эриком Байи, позволив защитнику уйти свободным агентом. (RMC Sport)



Вингер Ансу Фати решил уйти из "Барселоны". Среди рассматриваемых им вариантов значатся "Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм". (AS)



Вингер Бернарду Силва передумал уходить из "Манчестер Сити" и теперь подпишет новый контракт со вступающим в силу следующим летом пунктом о выкупе за 43 миллиона фунтов. (El Chiringuito)



"Реал" может перехватить защитника Эмерика Лапорта, продажу которого в "Аль-Наср" согласовал "Сити". (The Sun)



"Сити" хочет атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Di Marzio)



"Ньюкасл" сделал предложение о покупке защитника "Челси" Льюиса Холла. (Sky Sports)



Неназванный клуб Премьер-Лиги сражается с "Фулхэмом" за вингера Каллума Хадсон-Одои. (Sky Sports)



"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Астон Виллы" Бубакаре Камара. (Foot Mercato)



"Арсенал" обсуждает переход своего защитника Нуну Тавареша в "Ноттингем Форест". (Evening Standard)



"Форест" готовит предложение о покупке полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" может предложить контракт свободному агенту Джесси Лингарду. (Sky Sports)



"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке защитника "Штутгарта" Константиноса Мавропаноса. (The Athletic)



"Борнмут" охладел к полузащитнику "Лидса" Тайлеру Адамсу. (The Athletic)



Другое



В начале августа исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд сообщил сотрудникам клуба, что собирается вернуть нападающего Мейсона Гринвуда в первую команду. (The Athleitc)



С 2025 года в Лиге Чемпионов может появиться команда из Саудовской Аравии. (Calcio e Finanza)



Новичок "Челси" Мойсес Кайседо взял 25-й номер, под которым выступал легендарный Джанфранко Дзола. (Evening Standard)



Женская сборная Англии вышла в финал Чемпионата Мира, где сыграет с Испанией. (Sky Sports)