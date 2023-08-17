Светская хроника за четверг
Давид Де Хеа направляется в "Баварию". "Манчестер Сити" готов купить Дани Ольмо. Джесси Лингард может вернуться в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа хочет перейти в "Баварию". (Daily Mirror)
"Юнайтед" готов разорвать контракт с Эриком Байи, позволив защитнику уйти свободным агентом. (RMC Sport)
Вингер Ансу Фати решил уйти из "Барселоны". Среди рассматриваемых им вариантов значатся "Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм". (AS)
Вингер Бернарду Силва передумал уходить из "Манчестер Сити" и теперь подпишет новый контракт со вступающим в силу следующим летом пунктом о выкупе за 43 миллиона фунтов. (El Chiringuito)
"Реал" может перехватить защитника Эмерика Лапорта, продажу которого в "Аль-Наср" согласовал "Сити". (The Sun)
"Сити" хочет атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Di Marzio)
"Ньюкасл" сделал предложение о покупке защитника "Челси" Льюиса Холла. (Sky Sports)
Неназванный клуб Премьер-Лиги сражается с "Фулхэмом" за вингера Каллума Хадсон-Одои. (Sky Sports)
"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Астон Виллы" Бубакаре Камара. (Foot Mercato)
"Арсенал" обсуждает переход своего защитника Нуну Тавареша в "Ноттингем Форест". (Evening Standard)
"Форест" готовит предложение о покупке полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Вест Хэм" может предложить контракт свободному агенту Джесси Лингарду. (Sky Sports)
"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке защитника "Штутгарта" Константиноса Мавропаноса. (The Athletic)
"Борнмут" охладел к полузащитнику "Лидса" Тайлеру Адамсу. (The Athletic)
Другое
В начале августа исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд сообщил сотрудникам клуба, что собирается вернуть нападающего Мейсона Гринвуда в первую команду. (The Athleitc)
С 2025 года в Лиге Чемпионов может появиться команда из Саудовской Аравии. (Calcio e Finanza)
Новичок "Челси" Мойсес Кайседо взял 25-й номер, под которым выступал легендарный Джанфранко Дзола. (Evening Standard)
Женская сборная Англии вышла в финал Чемпионата Мира, где сыграет с Испанией. (Sky Sports)
17.08.2023 12:00
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Вместо Хендо Эндо
Вместо лысого бразильца лысый марокканец
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Как так? А наркот говорит, что всё в молоко)
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FT узнала о передислокации самолетов ВСУ со Storm Shadow
Источники FT сообщили, что Россия наносит удары по аэродромам, откуда запускают самолеты с дальнобойными ракетами. 11 августа был нанесен удар по аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщало российское Минобороны
Украина перемещает самолеты, оборудование и персонал с одних авиабаз на другие ввиду ударов России по взлетно-посадочным полосам, откуда поднимаются самолеты с дальнобойными ракетами Strom Shadow и Scalp, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киеву требуется больше систем ПВО для защиты авиабаз, а советник министра обороны Украины Юрий Сак призвал союзников Киева ускорить обучение украинских пилотов и поставку истребителей F-16.
Минобороны 11 августа сообщило об ударе по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области.
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братишки, я так скажу, болеть за ИМПЕРАТОРСИ это чистый кайф и наслаждение)
хочешь, читаешь каждый день новости, про того как оформили очередного топчика, а хочешь писяешь на лузерку и колбасников, потому что у этих додиев нет ни одного аргумента в любом споре против Императоров ахахха
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Новичок "Челси" Мойсес Кайседо взял 25-й номер, под которым выступал легендарный Джанфранко Дзола. (Evening Standard)
Источник: http://fapl.ru/posts/102210/#reply
Побрезговал номер Лэмпарда у Фернандеса себе забрать.
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Помните раньше ишак-нарейко топил за тогдашнуя независимую Украину?
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Кекстеру в ротик приземленный под работино аллигатор:
https://t.me/voynareal_ua/27555
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"Литовец", на чужой каравай рот не разевай)
(ответить)
Помните раньше была независимая государства Украина?
(ответить)
Интересно, сколько за Ольмо попросят. Неужели меньше Пакета
(ответить)
С 2025 года в Лиге Чемпионов может появиться команда из Саудовской Аравии. (Calcio e Finanza)
Чего? В УЕФА решили вообще на всё наплевать ради бабла?
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А вот в Украине тоже зэки воюют!
В Ставропольском крае осужденный уехал из-под надзора на СВО, а затем вернулся и убил пенсионера при ограблении — сообщает BAZA.
(ответить)
Форест красавцы если Фофана возьмут. Топовый опорник
(ответить)
Активность шарамыгси с августа до ноября,потом дисасалси
ахахахаха сечете?;)
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