Светская хроника за четверг

Светская хроника Давид Де Хеа направляется в "Баварию". "Манчестер Сити" готов купить Дани Ольмо. Джесси Лингард может вернуться в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа хочет перейти в "Баварию". (Daily Mirror)

"Юнайтед" готов разорвать контракт с Эриком Байи, позволив защитнику уйти свободным агентом. (RMC Sport)

Вингер Ансу Фати решил уйти из "Барселоны". Среди рассматриваемых им вариантов значатся "Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм". (AS)

Вингер Бернарду Силва передумал уходить из "Манчестер Сити" и теперь подпишет новый контракт со вступающим в силу следующим летом пунктом о выкупе за 43 миллиона фунтов. (El Chiringuito)

"Реал" может перехватить защитника Эмерика Лапорта, продажу которого в "Аль-Наср" согласовал "Сити". (The Sun)

"Сити" хочет атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Di Marzio)

"Ньюкасл" сделал предложение о покупке защитника "Челси" Льюиса Холла. (Sky Sports)

Неназванный клуб Премьер-Лиги сражается с "Фулхэмом" за вингера Каллума Хадсон-Одои. (Sky Sports)

"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Астон Виллы" Бубакаре Камара. (Foot Mercato)

"Арсенал" обсуждает переход своего защитника Нуну Тавареша в "Ноттингем Форест". (Evening Standard)

"Форест" готовит предложение о покупке полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Вест Хэм" может предложить контракт свободному агенту Джесси Лингарду. (Sky Sports)

"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке защитника "Штутгарта" Константиноса Мавропаноса. (The Athletic)

"Борнмут" охладел к полузащитнику "Лидса" Тайлеру Адамсу. (The Athletic)

Другое

В начале августа исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд сообщил сотрудникам клуба, что собирается вернуть нападающего Мейсона Гринвуда в первую команду. (The Athleitc)

С 2025 года в Лиге Чемпионов может появиться команда из Саудовской Аравии. (Calcio e Finanza)

Новичок "Челси" Мойсес Кайседо взял 25-й номер, под которым выступал легендарный Джанфранко Дзола. (Evening Standard)

Женская сборная Англии вышла в финал Чемпионата Мира, где сыграет с Испанией. (Sky Sports)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1436

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 17.08.2023 12:40 # largo-winch
    Вместо Хендо Эндо
    Вместо лысого бразильца лысый марокканец

    (ответить)

  2. takernotagiver 17.08.2023 12:36 # takernotagiver
    Как так? А наркот говорит, что всё в молоко)
    _____________

    FT узнала о передислокации самолетов ВСУ со Storm Shadow

    Источники FT сообщили, что Россия наносит удары по аэродромам, откуда запускают самолеты с дальнобойными ракетами. 11 августа был нанесен удар по аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщало российское Минобороны

    Украина перемещает самолеты, оборудование и персонал с одних авиабаз на другие ввиду ударов России по взлетно-посадочным полосам, откуда поднимаются самолеты с дальнобойными ракетами Strom Shadow и Scalp, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киеву требуется больше систем ПВО для защиты авиабаз, а советник министра обороны Украины Юрий Сак призвал союзников Киева ускорить обучение украинских пилотов и поставку истребителей F-16.

    Минобороны 11 августа сообщило об ударе по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области.

    (ответить)

  3. mafia 17.08.2023 12:36 # mafia
    братишки, я так скажу, болеть за ИМПЕРАТОРСИ это чистый кайф и наслаждение)
    хочешь, читаешь каждый день новости, про того как оформили очередного топчика, а хочешь писяешь на лузерку и колбасников, потому что у этих додиев нет ни одного аргумента в любом споре против Императоров ахахха

    (ответить)

  4. alexomck 17.08.2023 12:26 # alexomck
    Новичок "Челси" Мойсес Кайседо взял 25-й номер, под которым выступал легендарный Джанфранко Дзола. (Evening Standard)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102210/#reply

    Побрезговал номер Лэмпарда у Фернандеса себе забрать.

    (ответить)

  5. v-0987654321 17.08.2023 12:11 # v-0987654321
    Помните раньше ишак-нарейко топил за тогдашнуя независимую Украину?

    (ответить)

  6. narcot 17.08.2023 12:08 # narcot
    Кекстеру в ротик приземленный под работино аллигатор:

    https://t.me/voynareal_ua/27555

    (ответить)

  7. takernotagiver 17.08.2023 12:07 # takernotagiver
    "Литовец", на чужой каравай рот не разевай)

    (ответить)

  8. v-0987654321 17.08.2023 12:04 # v-0987654321
    Помните раньше была независимая государства Украина?

    (ответить)

  9. takernotagiver 17.08.2023 12:03 # takernotagiver
    Интересно, сколько за Ольмо попросят. Неужели меньше Пакета

    (ответить)

  10. suddenly 17.08.2023 12:03 # suddenly
    С 2025 года в Лиге Чемпионов может появиться команда из Саудовской Аравии. (Calcio e Finanza)

    Чего? В УЕФА решили вообще на всё наплевать ради бабла?

    (ответить)

  11. narcot 17.08.2023 12:01 # narcot
    А вот в Украине тоже зэки воюют!




    В Ставропольском крае осужденный уехал из-под надзора на СВО, а затем вернулся и убил пенсионера при ограблении — сообщает BAZA.

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  12. takernotagiver 17.08.2023 12:01 # takernotagiver
    Форест красавцы если Фофана возьмут. Топовый опорник

    (ответить)

  13. v-0987654321 17.08.2023 12:01 # v-0987654321
    Активность шарамыгси с августа до ноября,потом дисасалси

    ахахахаха сечете?;)

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