"Фулхэм" задумывается о покупке Балогана
"Фулхэм" задумывается о приобретении нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.
В данный момент "Фулхэм" находится на пороге расставания со своим ведущим бомбардиром Александаром Митровичем, который порывается стать партнером Неймара по саудовскому "Аль-Хилялю".
Это была бы колоссальная потеря для "Фулхэма", за который Митрович забил 14 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
Как утверждает Daily Mail, заменить Митровича у "дачников" может 22-летний Балоган, который забил 22 гола за сезон аренды в "Реймсе" и сейчас ищет себе новое пристанище.
Балоган вызывает огромный интерес у европейских клубов, однако "Арсенал" хочет за Фоларина 50 миллионов фунтов. В случае продажи Митровича для "Фулхэма" не будет проблемой заплатить такую сумму.
17.08.2023 11:00
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Даже близко не стоит этих денег.
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