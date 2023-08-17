"Фулхэм" задумывается о покупке Балогана

"Фулхэм" задумывается о приобретении нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.

В данный момент "Фулхэм" находится на пороге расставания со своим ведущим бомбардиром Александаром Митровичем, который порывается стать партнером Неймара по саудовскому "Аль-Хилялю".



Это была бы колоссальная потеря для "Фулхэма", за который Митрович забил 14 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Как утверждает Daily Mail, заменить Митровича у "дачников" может 22-летний Балоган, который забил 22 гола за сезон аренды в "Реймсе" и сейчас ищет себе новое пристанище.



Балоган вызывает огромный интерес у европейских клубов, однако "Арсенал" хочет за Фоларина 50 миллионов фунтов. В случае продажи Митровича для "Фулхэма" не будет проблемой заплатить такую сумму.