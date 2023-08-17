Гвардиола хочет выиграть клубный Чемпионат Мира
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о намерении добавить в свою коллекцию медаль победителя клубного Чемпионата Мира.
Накануне "Сити" впервые в своей истории завоевал Суперкубок Европы, в серии послематчевых пенальти одолев "Севилью".
Одновременно с этим "горожане" получили путевку на клубный Чемпионат Мира, которого как раз не хватает в трофейной комнате клуба с "Этихад".
"Конечно, мы не находимся в своей лучшей форме. Но я немного знаю этих игроков и знаю дух этого персонала, поэтому у меня было ощущение, что мы постараемся".
"Мы очень довольны, что уже завоевали один трофей в этом сезоне. Я очень рад за клуб — у нас еще не было этого трофея, а теперь есть".
"Нам не хватает лишь одного, чтобы завершить цикл и сделать так, чтобы клуб завоевал все возможные трофеи. Такая возможность будет в декабре, когда мы отправимся в Саудовскую Аравию, чтобы сыграть на клубном Чемпионате Мира".
"Я бы сказал, что я очень, очень доволен. Это был упорный матч наподобие финала (Лиги Чемпионов) против "Интера" и наподобие проигранного на последней минуте матча против "Арсенала" (за Суперкубок Англии). Футбол на этих стадиях подобен подброшенной монете", — цитирует Гвардиолу The Independent.
17.08.2023 10:00
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