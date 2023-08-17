Кейн жаждет выиграть трофеи с "Баварией"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн, что ему нравится ощущать давление от необходимости выигрывать трофеи.

В данный момент Кейн готовится со своим новым клубом стартовать в сезоне Бундеслиги — "Баварию" ждет выезд к "Вердеру" в пятницу.



Харри чувствует, что в "Баварии" совершенно другие ожидания, нежели в его бывшем клубе "Тоттенхэме", и 30-летний англичанин рад, что бросил себе этот вызов.



"Многие люди говорили о трофеях и о том, почему я перешел сюда, но в конце концов я сделал это для того, чтобы стать лучше, подстегивать себя до предела и получить новое ощущение, когда ты под давлением от необходимости выигрывать трофеи каждый год, продвигаться далеко в Лиге Чемпионов".



"Здесь от тебя требуют выигрывать матчи, выигрывать трофеи, выигрывать Лигу Чемпионов. Я играю в нападении, и по большей части именно мне приходится забивать голы, что позволяет тебе претендовать на индивидуальные награды".



"Но все сводится к тому, чего вы можете достичь как команда. Прежде всего именно на этом моя концентрация, и в пятницу мы начинаем".



"Впереди длинный сезон. "Бавария" под большим давлением, от нас ожидают, что мы выиграем лигу и далеко продвинемся в Лиге Чемпионов. Я в восхищении от этого испытания".



"Когда выступаешь за клуб вроде "Баварии", ты должен побеждать. Это не обсуждается".



"Если ты не побеждаешь или не играешь хорошо, к тебе будут вопросы. Мне удавалось справляться с этим на протяжении своей карьеры, будь то в "Тоттенхэме" или сборной Англии".



"Вступая в новый сезон, ты всегда хочешь хорошо стартовать, с хорошего результата. Будет тяжело сыграть первый матч на выезде, но если мы сможем одержать победу, это придаст уверенности на остаток месяца", — сообщил Кейн Sky Sports.