"Тоттенхэм" может предложить работу Матеу Алемани

"Тоттенхэм" задумывается о приглашении спортивного директора "Барселоны" Матеу Алемани.

В конце прошлого сезона Алемани был близок к переходу в "Астон Виллу", но в конце концов решил остаться в "Барселоне", а бирмингемский клуб взял на работу Мончи.



Тем не менее, 2 сентября — после закрытия летнего трансферного окна — Алемани все же расстается с "Барселоной", и вскоре у Матеу может появиться новая возможность в Премьер-Лиге.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, интерес к Алемани проявляет "Тоттенхэм", который до сих пор находится в поисках замены для дисквалифицированного Фабио Паратичи.



Добавим, место 60-летнего Алемани в "Барселоне" займет бывший полузащитник "Челси" Деку.