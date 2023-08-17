"Тоттенхэм" может предложить работу Матеу Алемани
"Тоттенхэм" задумывается о приглашении спортивного директора "Барселоны" Матеу Алемани.
В конце прошлого сезона Алемани был близок к переходу в "Астон Виллу", но в конце концов решил остаться в "Барселоне", а бирмингемский клуб взял на работу Мончи.
Тем не менее, 2 сентября — после закрытия летнего трансферного окна — Алемани все же расстается с "Барселоной", и вскоре у Матеу может появиться новая возможность в Премьер-Лиге.
Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, интерес к Алемани проявляет "Тоттенхэм", который до сих пор находится в поисках замены для дисквалифицированного Фабио Паратичи.
Добавим, место 60-летнего Алемани в "Барселоне" займет бывший полузащитник "Челси" Деку.
17.08.2023 08:00
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похож на батю почетино
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