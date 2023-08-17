Шмадтке нашел "Ливерпулю" 30-летнего японца
"Ливерпуль" согласовал покупку опорного полузащитника "Штутгарта" Ватару Эндо за 18 миллионов евро (15.4 млн. фунтов).
"Ливерпуль" был вынужден переключиться на альтернативные цели по укреплению центра поля после того, как проиграл борьбу "Челси" за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.
Намерение приобрести Эндо является креатурой нового спортивного директора "Ливерпуля" Йорга Шмадтке, который очень хорошо знает немецкий трансферный рынок.
По информации The Guardian, "Ливерпуль" уже достиг договоренности со "Штутгартом" и согласовал условия личного контракта с самим Эндо. В четверг "красные" ждут Ватару на медобследование.
Отметим, что 30-летний Эндо является капитаном и в "Штутгарте", и в сборной Японии, за которую Ватару провел полсотни матчей.
За свой нынешний клуб Эндо выступает с 2019 года, ранее также поиграв в Европе за бельгийский "Сент-Трюйден".
17.08.2023 06:00
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Последние комментарии:
Погодите, это же не клопп объявил о трансфере, может и правда смогут подписать
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хорошая стата у малютки и ценник хорош, по нынешним временам, норм на лавку + азиат для продаж, после ухода минамины, нужен.
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Это просто ебаный позор. 20 лямов евро. 20. Я бы понял, если бы его за 5 подписали на лавку. Но, блять, у вас на лавке уже есть Байтечич. Его нужно развивать вообще говоря. Нахуй вы ему в конкуренты подписываете чувака 30 лет, ни разу не авторитета никакого, за 20 МИЛЛИОНОВ?
Или это трансфер в основу вообще? Ну тогда это конечно конец не то что чемпионским амбициям( им давно конец), но и амбициям на Лигу чемпионов.
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