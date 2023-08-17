"Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Европы

Манчестер Сити "Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Европы, в серии пенальти одолев "Севилью".

В стартовом составе у "горожан" произошло четыре изменения относительно выезда к "Бернли" в прошлую пятницу. Влились в команду Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Джек Грилиш и Коул Палмер.

"Севилья" выглядела довольно дерзко в начале матча, но первое слово в матче сказал "Сити". Это Палмер размял голкипера испанской команды Яссина Буну дальним ударом.

Практически в следующей атаке "горожан" Буну пришлось совершить еще один сейв, отразив удар Натана Аке головой.

Позже Буну выручил свою команду после крученого удара Грилиша с границы штрафной, а на 26-й минуте "Севилья" ответила. Это Юссеф Эн-Несири на границе вратарской опередил на втором этаже Гвардиола и замкнул подачу Маркоса Акуньи с левого фланга — 0:1.

В остатке первого тайма "Севилья" сосредоточилась на удержании своего преимущества, а второй начала с ряда острых контратак — однажды Эдерсон просто чудом спас "горожан".

После перерыва у "Сити" была настоящая беда с созданием опасных моментов, однако на 63-й минуте счет стал равным. Родри навесил к дальней штанге, где Палмер нанес удар головой — 1:1.

Гол Палмера был немного нелогичным, но полностью изменил игру. "Горожане" обрели уверенность в себе и в концовке принялись доминировать над соперником.

"Сити" прикладывал огромные усилия, чтобы избежать серии пенальти, однако "Севилья" дотерпела до финального свистка.

В серии пенальти все решил единственный из 10 попыток промах, который совершил Неманья Гудель, пробив в перекладину.

"Сити" получил определенную сатисфакцию за поражение от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии. "Севилья" показала себя более чем достойным соперником.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 1:1 (0:1) победа "Сити" в серии пенальти — 5:4

Голы: Палмер 63 — Эн-Несири 25.

Серия пенальти: Холанд (гол) — Окампос (гол), Альварес (гол) — Мир (гол), Ковачич (гол) — Ракитич (гол), Грилиш (гол) — Монтиель (гол), Уолкер (гол) —

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Гвардиол, Аке, Родри, Ковачич, Фоден, Палмер (Альварес 85), Грилиш, Холанд.

"Севилья": Буну, Навас (Монтиель 83), Баде, Гудель, Акунья, Жордан, Ракитич, Окампос, Торрес (Санчес 74), Ламела (Сусо 90), Эн-Несири (Мир 90).

Предупреждения: Баде, Ламела, Санчес.


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Севилья, Суперкубок Европы

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2023 00:10

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Последние комментарии:




  1. burnley 17.08.2023 00:56 # burnley
    17.08.2023 00:28 #
    bembo

    Кароч ладно, рофлы рофлами, япошка на банку.
    Ливер купит двух, условного амрабата под основу и этого для ротации, аки был милнер или окс. Ливер много игроков отпустил.
    Этого точно не берут под основу))

    Будет еще вменяемый опорник, не нойте)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102203/?c=1

    Там же Байчетич есть с Джонсом. Куда столько полузащитников то им? Обойдутся одним японцем. Ну можно Амрабата подписать в крайнем случае, но он же середняк ебучий.

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  2. bembo 17.08.2023 00:33 # bembo
    Такера мочой смыло с фапли.
    Сити, вы зачем выиграли матч!?

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  3. mc-od 17.08.2023 00:31 # mc-od
    KINGS of Europe! Officially, всё как я и предсказывал... Скриньте.)

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

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  4. hachidlo 17.08.2023 00:30 # hachidlo
    Лузерпульцы тем временем: Хаха, ШО ТАМ ПО ЧОЛСИ? Купили за 115 миллионов односезонку, не то что 30-летний нонейм, проведший за свою карьеру нереальные ТРИ СЕЗОНА В ВЫСШЕМ ДИВИЗИОНЕ.

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  5. superglor 17.08.2023 00:29 # superglor
    Самое большое число титулов в АПЛ - Манчестер Юнайтед
    Самое большое число титулов в Кубке Англии - Арсенал
    Самое большое число титулов в Кубке Лиги - Ливерпуль

    А самый великий английский клуб прямо сейчас и навека - Манчестер Сити

    (ответить)

  6. bembo 17.08.2023 00:28 # bembo
    Кароч ладно, рофлы рофлами, япошка на банку.
    Ливер купит двух, условного амрабата под основу и этого для ротации, аки был милнер или окс. Ливер много игроков отпустил.
    Этого точно не берут под основу))

    Будет еще вменяемый опорник, не нойте)

    (ответить)

  7. hachidlo 17.08.2023 00:26 # hachidlo
    Клопп посреди ночи просыпается в поту и звонит своему спордиру:
    -Нам нужен полузащитник. И, желательно, перспективного и молодого.
    -Всё ок, бро, я уже нашёл нонейм японца, - отвечает ему спордир.
    Клопп, вырывая последние волосы на своей проплешине, кричит в трубку: - Но ему же 30 лет!
    -Всё ок, просто в Японии поздно взрослеют.

    (ответить)

  8. drogba11cool 17.08.2023 00:23 # drogba11cool
    Между прочим азиаты моложе выглядят, вот ему 30, а выглядит на 25.

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  9. sisyazavr 17.08.2023 00:22 # sisyazavr
    Саламюн алейкум

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  10. bembo 17.08.2023 00:20 # bembo
    Типо нах 26 летний амрабат, берем 30летнего японца ахахаха сука чеееееее

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  11. lampard78 17.08.2023 00:19 # lampard78
    Что в матче с Арсеналом, что с Севильей, Сити хоть и выглядел лучше соперников, но был, конечно, далёк от своей лучшей формы. И это для них привычная история, Сити обычно с трудом входит в сезон, затем он потихоньку вкатывается и ближе к концу их уже не остановить. В этом смысле важно отобрать у них побольше очков в первой трети чемпионата. Поэтому если английские клубы хотят нового чемпиона, им желательно поднапрячься в этом смысле в ближайших турах.
    Ну а так, фанов Сити - с трофеем, хоть такие одноматчевые трофеи и очень такое себе.

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  12. hachidlo 17.08.2023 00:19 # hachidlo
    Ситей, вы чо, ахуели? Тут барнаульский малыш свой "брелочек" сжимал, чтобы вы, мрази, заставившие Арсенал рекордно-позорно слить чемпионство, не выиграли(купили) ещё один евро кубок, ублюдки. Виталик ща калькулятор как возьмёт в руки, и все узнают ХАУ МАТЧ ДИД Ю СПЕНД, СОРРИ ЛУЗЕР.

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  13. bembo 17.08.2023 00:18 # bembo
    Anyone know how Endo has been doing at Stuttgart? I know he isnt Lavia or Caicedo but he is needed badly

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  14. superglor 17.08.2023 00:18 # superglor
    Абсолютная беспомощность зеропуков, все нормальные игроки кинули эту портовую сельдь. Клопп вызывает Шмару и орет "кого теперь в опорку купить?". Тот говорит "6ля буду, надо из Штутгарта брать, нае6ем всех, 30 лет, опытный, и всего за 20-ку".

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  15. moneycity 17.08.2023 00:18 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  16. barstreetboy 17.08.2023 00:17 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  17. bembo 17.08.2023 00:16 # bembo
    Реально продали фабиньо 29летнено и на замену 30летнего японца!?
    Это шок

    Сколько цена вопроса!?

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  18. kukuruzko 17.08.2023 00:14 # kukuruzko
    КРАСИВО

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  19. burnley 17.08.2023 00:14 # burnley
    OFFICIAL: Wataru Endo's private jet has left Europe mainland. Next stop Liverpool John Lennon — unless the pilot decides to stop off for snacks.



    Аахахахахахах. Ливерпуль реально подписал 30 летнего японца из Штутгарта в опорку. Как же я ору.

    И это ещё и не фри трансфер. Они за него 1/3 Лавии заплатят. Ахиреть

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  20. drogba11cool 17.08.2023 00:13 # drogba11cool
    16.08.2023 13:22 # удалить
    drogba11cool

    Сити очередной трофи в копилку!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102192/?c=1#c7823461

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