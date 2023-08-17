"Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Европы, в серии пенальти одолев "Севилью".

В стартовом составе у "горожан" произошло четыре изменения относительно выезда к "Бернли" в прошлую пятницу. Влились в команду Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Джек Грилиш и Коул Палмер.



"Севилья" выглядела довольно дерзко в начале матча, но первое слово в матче сказал "Сити". Это Палмер размял голкипера испанской команды Яссина Буну дальним ударом.



Практически в следующей атаке "горожан" Буну пришлось совершить еще один сейв, отразив удар Натана Аке головой.



Позже Буну выручил свою команду после крученого удара Грилиша с границы штрафной, а на 26-й минуте "Севилья" ответила. Это Юссеф Эн-Несири на границе вратарской опередил на втором этаже Гвардиола и замкнул подачу Маркоса Акуньи с левого фланга — 0:1.



В остатке первого тайма "Севилья" сосредоточилась на удержании своего преимущества, а второй начала с ряда острых контратак — однажды Эдерсон просто чудом спас "горожан".



После перерыва у "Сити" была настоящая беда с созданием опасных моментов, однако на 63-й минуте счет стал равным. Родри навесил к дальней штанге, где Палмер нанес удар головой — 1:1.



Гол Палмера был немного нелогичным, но полностью изменил игру. "Горожане" обрели уверенность в себе и в концовке принялись доминировать над соперником.



"Сити" прикладывал огромные усилия, чтобы избежать серии пенальти, однако "Севилья" дотерпела до финального свистка.



В серии пенальти все решил единственный из 10 попыток промах, который совершил Неманья Гудель, пробив в перекладину.



"Сити" получил определенную сатисфакцию за поражение от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии. "Севилья" показала себя более чем достойным соперником.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 1:1 (0:1) победа "Сити" в серии пенальти — 5:4



Голы: Палмер 63 — Эн-Несири 25.



Серия пенальти: Холанд (гол) — Окампос (гол), Альварес (гол) — Мир (гол), Ковачич (гол) — Ракитич (гол), Грилиш (гол) — Монтиель (гол), Уолкер (гол) —



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Гвардиол, Аке, Родри, Ковачич, Фоден, Палмер (Альварес 85), Грилиш, Холанд.



"Севилья": Буну, Навас (Монтиель 83), Баде, Гудель, Акунья, Жордан, Ракитич, Окампос, Торрес (Санчес 74), Ламела (Сусо 90), Эн-Несири (Мир 90).



Предупреждения: Баде, Ламела, Санчес.