"Ливерпуль" начал переговоры по Амрабату

Софьян Амрабат "Ливерпуль" начал переговоры о покупке полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, а также определил еще две цели среди игроков центра поля.

На протяжении всего лета Амрабата сватают в "Манчестер Юнайтед", где трудится его бывший наставник по "Утрехту" Эрик Тен Хаг.

Однако у Тен Хага пока нет свободных средств на приобретение Амрабата, и это оставляет "Ливерпулю" возможность перехватить Софьяна после того, как "красные" упустили Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.

Сам Амрабат открыт к переезду в Премьер-Лигу этим летом, и сейчас в "Ливерпуле" выясняют, во сколько им обойдется 26-летний марокканец.

Если верить talkSPORT, "Ливерпуль" также возобновил интерес к 21-летнему Райану Гравенберху из "Баварии", а вдобавок сделал предложение о покупке 30-летнего Ватару Эндо.


Метки Амрабат, Ливерпуль, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 16.08.2023 23:30 # hammersmith
    Ахахаха
    Кто??

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  2. danny949494 16.08.2023 23:14 # danny949494
    Не заиграет.

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  3. gerrard08 16.08.2023 23:11 # gerrard08
    Надеюсь утка, иибо он конченый

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  4. takernotagiver 16.08.2023 23:05 # takernotagiver
    Ну все, пошли панические закупки

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  5. prideoflondon 16.08.2023 23:05 # prideoflondon
    Вот это хороший вариант

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