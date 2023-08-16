"Ливерпуль" начал переговоры по Амрабату

"Ливерпуль" начал переговоры о покупке полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, а также определил еще две цели среди игроков центра поля.

На протяжении всего лета Амрабата сватают в "Манчестер Юнайтед", где трудится его бывший наставник по "Утрехту" Эрик Тен Хаг.



Однако у Тен Хага пока нет свободных средств на приобретение Амрабата, и это оставляет "Ливерпулю" возможность перехватить Софьяна после того, как "красные" упустили Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.



Сам Амрабат открыт к переезду в Премьер-Лигу этим летом, и сейчас в "Ливерпуле" выясняют, во сколько им обойдется 26-летний марокканец.



Если верить talkSPORT, "Ливерпуль" также возобновил интерес к 21-летнему Райану Гравенберху из "Баварии", а вдобавок сделал предложение о покупке 30-летнего Ватару Эндо.