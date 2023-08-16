"Ливерпуль" начал переговоры по Амрабату
"Ливерпуль" начал переговоры о покупке полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, а также определил еще две цели среди игроков центра поля.
На протяжении всего лета Амрабата сватают в "Манчестер Юнайтед", где трудится его бывший наставник по "Утрехту" Эрик Тен Хаг.
Однако у Тен Хага пока нет свободных средств на приобретение Амрабата, и это оставляет "Ливерпулю" возможность перехватить Софьяна после того, как "красные" упустили Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.
Сам Амрабат открыт к переезду в Премьер-Лигу этим летом, и сейчас в "Ливерпуле" выясняют, во сколько им обойдется 26-летний марокканец.
Если верить talkSPORT, "Ливерпуль" также возобновил интерес к 21-летнему Райану Гравенберху из "Баварии", а вдобавок сделал предложение о покупке 30-летнего Ватару Эндо.
16.08.2023 23:00
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Последние комментарии:
Ахахаха
Кто??
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Не заиграет.
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Надеюсь утка, иибо он конченый
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Ну все, пошли панические закупки
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Вот это хороший вариант
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