"Тоттенхэм" обсуждает переход Льориса в "Лацио"
"Тоттенхэм" договаривается о переходе своего голкипера Уго Льориса в "Лацио".
Льорис еще в конце прошлого сезона заявил о своем намерении покинуть "Тоттенхэм" этим летом, что подтолкнуло "шпор" к покупке Гульельмо Викарио, который и начал новый сезон основным голкипером лондонской команды.
Что касается Льориса, то оказалось, не так много клубов хотят приглашать на роль первого номера 36-летнего француза, у которого остается еще один год по контракту с "Тоттенхэмом".
Как сообщает The Athletic, наиболее вероятным направлением для Льориса выглядит "Лацио", однако римский клуб обладает Иваном Проведелем, признанным лучшим голкипером Серии А в прошлом сезоне, а значит Уго пришлось бы довольствоваться местом на лавке.
В данный момент переговоры продолжаются, а Льорис тренируется с "Тоттенхэмом" в обычном режиме. "Шпоры" готовы отпустить своего бывшего капитана за небольшую плату.
16.08.2023 22:00
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