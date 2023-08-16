"Тоттенхэм" обсуждает переход Льориса в "Лацио"

"Тоттенхэм" договаривается о переходе своего голкипера Уго Льориса в "Лацио".

Льорис еще в конце прошлого сезона заявил о своем намерении покинуть "Тоттенхэм" этим летом, что подтолкнуло "шпор" к покупке Гульельмо Викарио, который и начал новый сезон основным голкипером лондонской команды.



Что касается Льориса, то оказалось, не так много клубов хотят приглашать на роль первого номера 36-летнего француза, у которого остается еще один год по контракту с "Тоттенхэмом".



Как сообщает The Athletic, наиболее вероятным направлением для Льориса выглядит "Лацио", однако римский клуб обладает Иваном Проведелем, признанным лучшим голкипером Серии А в прошлом сезоне, а значит Уго пришлось бы довольствоваться местом на лавке.



В данный момент переговоры продолжаются, а Льорис тренируется с "Тоттенхэмом" в обычном режиме. "Шпоры" готовы отпустить своего бывшего капитана за небольшую плату.