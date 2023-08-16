"Вест Хэм" ожидает ухода Пакеты и хочет купить Кудуса с Ваи

"Вест Хэм", вероятно, лишится Лукаса Пакеты и готов пригласить на место бразильца Мохаммеда Кудуса из "Аякса" и Элье Ваи из "Монпелье".

По информации The Guardian, сейчас "Манчестер Сити" готовит новое предложение о покупке Пакеты после того, как "Вест Хэм" отказался продать Лукаса за 70 млн. фунтов.



Контракт Пакеты с "Вест Хэмом" предусматривает отступные в 85 млн. фунтов, но этот пункт можно будет активировать только со следующего лета.



Утверждается, что "Вест Хэм" едва ли сможет удержать Пакету. Более того, "молотобойцы" работают на опережение и уже ищут усиление атакующей линии.



"Вест Хэм" рассчитывает приобрести атакующего полузащитника Кудуса, а также проявляет самый серьезный интерес к нападающему Ваи, которого ранее этим летом сватали в "Челси".



"Молотобойцы" надеются сбить цену за 20-летнего француза до 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).



Также "Вест Хэм" собирается укрепить центр обороны, контактируя насчет Одилона Коссуну из "Байера" и Константиноса Мавропаноса из "Штутгарта".