Гвардиола задумывается о покупке полузащитника

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб рассмотрит возможность приобретения полузащитника после травмы Кевина Де Брюйне.

Получив травму задней поверхности бедра в первом же матче нового сезона Премьер-Лиги, теперь Де Брюйне рискует оказаться под ножом хирурга и пропустить четыре месяца.



Гвардиола считает 32-летнего бельгийца уникальным игроком, но все же открыт к приглашению новичка, а также надеется на помощь остальных членов команды.



"Мы посмотрим. Мы поговорим с Чики (Бегиристайном, спортивным директором) и посмотрим, какие есть возможности и варианты".



"Должен сказать, травма Кевина — большой удар по нам. Это большая потеря. Кевин обладает особенными качествами, которых можно лишиться на матч или два, но лишиться их на долгосрок будет по-настоящему тяжело".



"В то же время мы смотрим вперед, и у нас есть альтернативы в этой зоне. Конечно, это другие навыки, потому что Кевин со своими навыками незаменим".



"У нас есть игроки с другими талантами, и это шанс для них. Жизнь дает такие шансы. Когда кто-нибудь получает травму, это становится возможностью для других, и я практически уверен, что они этим воспользуются", — цитирует Гвардиолу BBC.