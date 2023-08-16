"Ливерпуль" сосредоточился на Шейке Дукуре

Шейк Дукуре "Ливерпуль" решил сосредоточить свое внимание на полузащитнике "Кристал Пэлас" Шейке Дукуре.

В течение последней недели "Ливерпуль" проиграл борьбу "Челси" за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, но "красные" по-прежнему остро нуждаются в укреплении центра поля.

Как сообщает The Independent, "Ливерпуль" активно перебирает альтернативы Кайседо и Лавиа, одним из таких вариантов рассматривая Дукуре. На "Энфилде" полагают, что Шейк будет стоить дешевле, нежели двое упомянутых выше.

Также "Ливерпуль" интересуется Жоау Палиньей из "Фулхэма" и Кефреном Тюрамом из "Ниццы", но прямо сейчас Дукуре видится наиболее реалистичным вариантом для мерсисайдского клуба.

Предполагается, что сам Дукуре открыт к переходу в "Ливерпуль", поэтому согласование условий личного контракта выглядит формальностью.

В "Ливерпуле" надеются, что им удастся договориться о покупке 23-летнего малийца за сумму менее 60 миллионов фунтов.

Добавим, Дукуре только прошлым летом перебрался в "Пэлас" из "Ланса". Шейк сыграл 34 матча в сезоне Премьер-Лиги 2022/23, на каждый из них выходя в стартовом составе "орлов".


Метки Дукуре, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 792

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 16.08.2023 18:55 # largo-winch
    Опять нигер? Заебали сука где белые футболисты?

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  2. liverpool888 16.08.2023 18:45 # liverpool888
    https://liverpoolfc.ru/news/126-news/27234-novyj-opornik-varianty
    Ндиди, Андре и Амбрабат из-за очень приемлемой цены. Я бы в любом случае взял Андре и ещё одного основного опорника.
    Дукуре тоже вариант. Ко всему прочему был признан лучшим игроком сезона в КП.

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  3. hammersmith 16.08.2023 18:28 # hammersmith
    кто??

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  4. alexomck 16.08.2023 18:18 # alexomck
    Нормально так Челси может с карьерой парню помочь.

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  5. narcot 16.08.2023 18:18 # narcot
    так ведь гимли вещал про кайседо и лавию

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  6. sellman 16.08.2023 18:12 # sellman
    Портовые бомжи голимые

    лахи базарные, могли Лавиа забрать за 50, в итоге с куем за щекой пошли объедки неликвидные собирать

    не ехехе, а УАХАХАХААААА

    ЛГБТф «Чепухапуль»

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  7. takernotagiver 16.08.2023 18:02 # takernotagiver
    Дукуре - середняк. Взяли бы Сангаре из ПСВ. Такой зверюга

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