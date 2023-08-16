"Ливерпуль" сосредоточился на Шейке Дукуре

"Ливерпуль" решил сосредоточить свое внимание на полузащитнике "Кристал Пэлас" Шейке Дукуре.

В течение последней недели "Ливерпуль" проиграл борьбу "Челси" за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, но "красные" по-прежнему остро нуждаются в укреплении центра поля.



Как сообщает The Independent, "Ливерпуль" активно перебирает альтернативы Кайседо и Лавиа, одним из таких вариантов рассматривая Дукуре. На "Энфилде" полагают, что Шейк будет стоить дешевле, нежели двое упомянутых выше.



Также "Ливерпуль" интересуется Жоау Палиньей из "Фулхэма" и Кефреном Тюрамом из "Ниццы", но прямо сейчас Дукуре видится наиболее реалистичным вариантом для мерсисайдского клуба.



Предполагается, что сам Дукуре открыт к переходу в "Ливерпуль", поэтому согласование условий личного контракта выглядит формальностью.



В "Ливерпуле" надеются, что им удастся договориться о покупке 23-летнего малийца за сумму менее 60 миллионов фунтов.



Добавим, Дукуре только прошлым летом перебрался в "Пэлас" из "Ланса". Шейк сыграл 34 матча в сезоне Премьер-Лиги 2022/23, на каждый из них выходя в стартовом составе "орлов".