"Ливерпуль" сосредоточился на Шейке Дукуре
"Ливерпуль" решил сосредоточить свое внимание на полузащитнике "Кристал Пэлас" Шейке Дукуре.
В течение последней недели "Ливерпуль" проиграл борьбу "Челси" за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, но "красные" по-прежнему остро нуждаются в укреплении центра поля.
Как сообщает The Independent, "Ливерпуль" активно перебирает альтернативы Кайседо и Лавиа, одним из таких вариантов рассматривая Дукуре. На "Энфилде" полагают, что Шейк будет стоить дешевле, нежели двое упомянутых выше.
Также "Ливерпуль" интересуется Жоау Палиньей из "Фулхэма" и Кефреном Тюрамом из "Ниццы", но прямо сейчас Дукуре видится наиболее реалистичным вариантом для мерсисайдского клуба.
Предполагается, что сам Дукуре открыт к переходу в "Ливерпуль", поэтому согласование условий личного контракта выглядит формальностью.
В "Ливерпуле" надеются, что им удастся договориться о покупке 23-летнего малийца за сумму менее 60 миллионов фунтов.
Добавим, Дукуре только прошлым летом перебрался в "Пэлас" из "Ланса". Шейк сыграл 34 матча в сезоне Премьер-Лиги 2022/23, на каждый из них выходя в стартовом составе "орлов".
16.08.2023 18:00
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Последние комментарии:
Опять нигер? Заебали сука где белые футболисты?
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https://liverpoolfc.ru/news/126-news/27234-novyj-opornik-varianty
Ндиди, Андре и Амбрабат из-за очень приемлемой цены. Я бы в любом случае взял Андре и ещё одного основного опорника.
Дукуре тоже вариант. Ко всему прочему был признан лучшим игроком сезона в КП.
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кто??
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Нормально так Челси может с карьерой парню помочь.
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так ведь гимли вещал про кайседо и лавию
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Портовые бомжи голимые
лахи базарные, могли Лавиа забрать за 50, в итоге с куем за щекой пошли объедки неликвидные собирать
не ехехе, а УАХАХАХААААА
ЛГБТф «Чепухапуль»
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Дукуре - середняк. Взяли бы Сангаре из ПСВ. Такой зверюга
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