Тимбер ложится на операцию и пропустит минимум полгода
Защитнику "Арсенала" Юрриену Тимберу не удалось избежать операции, которая увеличит срок его восстановления до шести месяцев, как минимум.
Напомним, купленный у "Аякса" этим летом Тимбер получил травму колена в своем дебютном матче Премьер-Лиги — против "Ноттингем Форест" в прошлую субботу.
В минувший понедельник стало известно, что травма Юрриена серьезна, и срок восстановления пойдет не на недели, как надеялся главный тренер "Арсенала" Микель Артета, а на месяцы.
Спустя еще 48 часов Тимберу подтвердили повреждение крестообразных связок колена, и теперь Юрриен ожидает, что его отправят под нож хирурга, утверждает Daily Mail.
При таком раскладе восстановление Тимбера займет минимум шесть месяцев, а значит 22-летний голландец вернется только на заключительную часть своего дебютного английского сезона.
Добавим, потеря Тимбера может подтолкнуть "Арсенал" к выходу на трансферный рынок для приглашения еще одного центрального защитника — прошлый сезон, когда Вильям Салиба получил травму, показал, насколько "канониры" уязвимы в этой зоне.
16.08.2023 17:00
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