Тимбер ложится на операцию и пропустит минимум полгода

Защитнику "Арсенала" Юрриену Тимберу не удалось избежать операции, которая увеличит срок его восстановления до шести месяцев, как минимум.

Напомним, купленный у "Аякса" этим летом Тимбер получил травму колена в своем дебютном матче Премьер-Лиги — против "Ноттингем Форест" в прошлую субботу.



В минувший понедельник стало известно, что травма Юрриена серьезна, и срок восстановления пойдет не на недели, как надеялся главный тренер "Арсенала" Микель Артета, а на месяцы.



Спустя еще 48 часов Тимберу подтвердили повреждение крестообразных связок колена, и теперь Юрриен ожидает, что его отправят под нож хирурга, утверждает Daily Mail.



При таком раскладе восстановление Тимбера займет минимум шесть месяцев, а значит 22-летний голландец вернется только на заключительную часть своего дебютного английского сезона.



Добавим, потеря Тимбера может подтолкнуть "Арсенал" к выходу на трансферный рынок для приглашения еще одного центрального защитника — прошлый сезон, когда Вильям Салиба получил травму, показал, насколько "канониры" уязвимы в этой зоне.