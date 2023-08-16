"Шеффилд Юнайтед" подписал Тома Дэвиса

Новичок "Шеффилд Юнайтед" подписал свободным агентом бывшего полузащитника "Эвертона" Тома Дэвиса.

Дэвис заключил с "Шеффилд Юнайтед" контракт на три года и стал уже седьмым приобретением "клинков" в это трансферное окно.



Дэвис находился в системе "Эвертона" с 11 лет, дебютировав за первую команду "ирисок" в апреле 2016.



По итогам сезона 2016/17 Дэвис был признан молодым Игроком Года в "Эвертоне", однако оправдать авансы, которые ему выдавали в то время, Том так и не смог.



Прогресс Дэвис остановился настолько, что в конце прошлого сезона "Эвертон" решил не продлевать контракт со своим воспитанником, и так 25-летний англичанин остался без клуба, пока на него не обратили внимание в Шеффилде.