Фабиански раскритиковал "Вест Хэм"

Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански раскритиковал свой клуб, который лишил его статуса первого номера перед самым началом сезона.

В прошлый четверг Фабиански было сказано, что он больше не будет основным голкипером "Вест Хэма". Теперь "молотобойцы" делают ставку на Альфонса Ареоля как на своего первого номера.



Проведя субботний матч против "Борнмута" (1:1) на скамейке запасных, 38-летний поляк обрушился с критикой на "Вест Хэм" за такое отношение к себе.



"Я ужасно воспринял новость. Это стало огромным шоком. Полученная информация разозлила меня. Душевно я не был готов к подобному. Было странное ощущение от этой ситуации".



"Вы, наверное, можете понять мою боль. Я лишь скажу, что своей работой с клубом, тренерским штабом и главным тренером я заслужил, чтобы эту ситуацию преподнесли совсем по-другому".



"Я заслуживал гораздо более хорошего отношения к себе в этой конкретной ситуации", — цитирует Фабиански The Sun.



Добавим, Фабиански сыграл 176 матчей за "Вест Хэм" после своего перехода из "Суонси" за 7 миллионов фунтов в 2018 году.