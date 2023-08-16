"Челси" согласился отпустить Зийеша в "Галатасарай"
"Челси" согласовал переход своего вингера Хакима Зийеша в "Галатасарай".
Зийеш находится на чемоданах с января, когда в самый последний момент сорвался его в ПСЖ на правах аренды — сторонам просто не хватило времени для оформления сделки.
Ранее этим летом 30-летний игрок сборной Марокко едва не перешел в "Аль-Наср", провалив медобследование в клубе из Саудовской Аравии.
Зийеш не входит в планы главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, и сейчас "синие" предпринимают новую попытку избавиться от Хакима.
Как сообщает The Athletic, "Челси" и "Галатасарай" договорились между собой, однако Зийешу все еще предстоит пройти медобследование и согласовать условия личного контракта с турецким грандом.
16.08.2023 14:00
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я уже про него и забыл)
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