"Челси" согласился отпустить Зийеша в "Галатасарай"

Хаким Зийеш "Челси" согласовал переход своего вингера Хакима Зийеша в "Галатасарай".

Зийеш находится на чемоданах с января, когда в самый последний момент сорвался его в ПСЖ на правах аренды — сторонам просто не хватило времени для оформления сделки.

Ранее этим летом 30-летний игрок сборной Марокко едва не перешел в "Аль-Наср", провалив медобследование в клубе из Саудовской Аравии.

Зийеш не входит в планы главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, и сейчас "синие" предпринимают новую попытку избавиться от Хакима.

Как сообщает The Athletic, "Челси" и "Галатасарай" договорились между собой, однако Зийешу все еще предстоит пройти медобследование и согласовать условия личного контракта с турецким грандом.


Метки Галатасарай, Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2023 14:00

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