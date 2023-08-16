Анонс матча за Суперкубок Европы

Суперкубок Европы В среду вечером "Манчестер Сити" сразится с "Севильей" в Афинах, чтобы определить судьбу матча за Суперкубок Европы.

Матч за Суперкубок Европы традиционно предваряет новый сезон еврокубков и является противостоянием победителя Лиги Чемпионов и победителя Лиги Европы.

Оформив требл в прошлом сезоне, "Сити" пока не смог развить этот успех в новой кампании, потому что "горожане" по пенальти проиграли "Арсеналу" матч за Суперкубок Англии.

"Мы должны выйти с тем же желанием, как и в наших предыдущих финалах. В предыдущих финалах мы показал уровень нашего желания".

"То, каким образом мы сыграли против "Бернли", показывает наше желание. Завтра я попрошу от своей команды того же. Завтра будет финал — и это тяжело".

"Мы всегда голодны и хотим выиграть каждый трофей. Мы были очень расстроены, когда проиграли "Арсеналу", — сообщил полузащитник "Сити" Родри.

В прошлом сезоне "Севилья" выиграла Лигу Европы в седьмой раз подряд, по пути одолев соседей "Сити" из "Манчестер Юнайтед".

- "Сити" выиграл все четыре предыдущие встречи с "Севильей" с общим счетом 12:3. Все четыре пришлись на Лигу Чемпионов.

- "Севилья" выиграла свой первый матч за Суперкубок Европы (2006), но затем потерпела здесь пять поражений подряд, и это рекорд: 2007, 2014, 2015, 2016, 2020.

- "Сити" не знает поражений 13 матчей в еврокубках кряду (8 побед, 5 ничьих).

- "Сити" проиграл лишь один из 11 последних матчей против испанских команд (8 побед, 2 ничьи).

- "Севилья" проиграла четыре из семи последних матчей против английских команд в еврокубках (2 победы, 1 ничья), хотя до этого — только четыре из 18 (8 побед, 6 ничьих).

- Хосеп Гвардиола как тренер выиграл все три своих матча за Суперкубок Европы: с "Барселоной" в 2009 и 2011, а также с "Баварией" в 2013.

Ближайшие месяцы "Сити" придется обходиться без полузащитника Кевина Де Брюйне, который получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли". Рубен Диаш ушиб голову на тренировке и получил семь дней отдыха. У Джона Стоунс небольшие проблемы с бедром.

Матч за Суперкубок Европы
"Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания)
Афины. Стадион "Караискакис". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Манчестер Сити, Севилья, Суперкубок Европы

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 16.08.2023 14:21 # narcot
    льцива любит смотреть гейство, но пока ещё не решилась рассказать, какое именно))



    16.08.2023 13:40 #
    ian

    Это гейство нормальный человек смотреть не будет
    Матч для лохов и гейропейцев
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    Источник: http://fapl.ru/posts/102192/?c=1

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  2. chelsiukpro 16.08.2023 13:51 # chelsiukpro
    Проебут кубок голубые!

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  3. barstreetboy 16.08.2023 13:46 # barstreetboy
    У львицы биролярочка, она уже не знает какой член ей нужен больше))

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  4. ian 16.08.2023 13:40 # ian
    Это гейство нормальный человек смотреть не будет
    Матч для лохов и гейропейцев

    (ответить)

  5. narcot 16.08.2023 13:26 # narcot
    кто трахнул виталю?

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  6. drogba11cool 16.08.2023 13:22 # drogba11cool
    Сити очередной трофи в копилку!

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  7. sisyazavr 16.08.2023 13:00 # sisyazavr
    А это не будет считаться покером, в случае победы МС?)

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  8. barstreetboy 16.08.2023 13:00 # barstreetboy
    КОРОЛИ На Троне!!!

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