Анонс матча за Суперкубок Европы
В среду вечером "Манчестер Сити" сразится с "Севильей" в Афинах, чтобы определить судьбу матча за Суперкубок Европы.
Матч за Суперкубок Европы традиционно предваряет новый сезон еврокубков и является противостоянием победителя Лиги Чемпионов и победителя Лиги Европы.
Оформив требл в прошлом сезоне, "Сити" пока не смог развить этот успех в новой кампании, потому что "горожане" по пенальти проиграли "Арсеналу" матч за Суперкубок Англии.
"Мы должны выйти с тем же желанием, как и в наших предыдущих финалах. В предыдущих финалах мы показал уровень нашего желания".
"То, каким образом мы сыграли против "Бернли", показывает наше желание. Завтра я попрошу от своей команды того же. Завтра будет финал — и это тяжело".
"Мы всегда голодны и хотим выиграть каждый трофей. Мы были очень расстроены, когда проиграли "Арсеналу", — сообщил полузащитник "Сити" Родри.
В прошлом сезоне "Севилья" выиграла Лигу Европы в седьмой раз подряд, по пути одолев соседей "Сити" из "Манчестер Юнайтед".
- "Сити" выиграл все четыре предыдущие встречи с "Севильей" с общим счетом 12:3. Все четыре пришлись на Лигу Чемпионов.
- "Севилья" выиграла свой первый матч за Суперкубок Европы (2006), но затем потерпела здесь пять поражений подряд, и это рекорд: 2007, 2014, 2015, 2016, 2020.
- "Сити" не знает поражений 13 матчей в еврокубках кряду (8 побед, 5 ничьих).
- "Сити" проиграл лишь один из 11 последних матчей против испанских команд (8 побед, 2 ничьи).
- "Севилья" проиграла четыре из семи последних матчей против английских команд в еврокубках (2 победы, 1 ничья), хотя до этого — только четыре из 18 (8 побед, 6 ничьих).
- Хосеп Гвардиола как тренер выиграл все три своих матча за Суперкубок Европы: с "Барселоной" в 2009 и 2011, а также с "Баварией" в 2013.
Ближайшие месяцы "Сити" придется обходиться без полузащитника Кевина Де Брюйне, который получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли". Рубен Диаш ушиб голову на тренировке и получил семь дней отдыха. У Джона Стоунс небольшие проблемы с бедром.
Матч за Суперкубок Европы
"Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания)
Афины. Стадион "Караискакис". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
16.08.2023 13:00
Просмотров: 960
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
льцива любит смотреть гейство, но пока ещё не решилась рассказать, какое именно))
16.08.2023 13:40 #
ian
Это гейство нормальный человек смотреть не будет
Матч для лохов и гейропейцев
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/102192/?c=1
(ответить)
Проебут кубок голубые!
(ответить)
У львицы биролярочка, она уже не знает какой член ей нужен больше))
(ответить)
Это гейство нормальный человек смотреть не будет
Матч для лохов и гейропейцев
(ответить)
кто трахнул виталю?
(ответить)
Сити очередной трофи в копилку!
(ответить)
А это не будет считаться покером, в случае победы МС?)
(ответить)
КОРОЛИ На Троне!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий