Анонс матча за Суперкубок Европы

В среду вечером "Манчестер Сити" сразится с "Севильей" в Афинах, чтобы определить судьбу матча за Суперкубок Европы.

Матч за Суперкубок Европы традиционно предваряет новый сезон еврокубков и является противостоянием победителя Лиги Чемпионов и победителя Лиги Европы.



Оформив требл в прошлом сезоне, "Сити" пока не смог развить этот успех в новой кампании, потому что "горожане" по пенальти проиграли "Арсеналу" матч за Суперкубок Англии.



"Мы должны выйти с тем же желанием, как и в наших предыдущих финалах. В предыдущих финалах мы показал уровень нашего желания".



"То, каким образом мы сыграли против "Бернли", показывает наше желание. Завтра я попрошу от своей команды того же. Завтра будет финал — и это тяжело".



"Мы всегда голодны и хотим выиграть каждый трофей. Мы были очень расстроены, когда проиграли "Арсеналу", — сообщил полузащитник "Сити" Родри.



В прошлом сезоне "Севилья" выиграла Лигу Европы в седьмой раз подряд, по пути одолев соседей "Сити" из "Манчестер Юнайтед".



- "Сити" выиграл все четыре предыдущие встречи с "Севильей" с общим счетом 12:3. Все четыре пришлись на Лигу Чемпионов.



- "Севилья" выиграла свой первый матч за Суперкубок Европы (2006), но затем потерпела здесь пять поражений подряд, и это рекорд: 2007, 2014, 2015, 2016, 2020.



- "Сити" не знает поражений 13 матчей в еврокубках кряду (8 побед, 5 ничьих).



- "Сити" проиграл лишь один из 11 последних матчей против испанских команд (8 побед, 2 ничьи).



- "Севилья" проиграла четыре из семи последних матчей против английских команд в еврокубках (2 победы, 1 ничья), хотя до этого — только четыре из 18 (8 побед, 6 ничьих).



- Хосеп Гвардиола как тренер выиграл все три своих матча за Суперкубок Европы: с "Барселоной" в 2009 и 2011, а также с "Баварией" в 2013.



Ближайшие месяцы "Сити" придется обходиться без полузащитника Кевина Де Брюйне, который получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли". Рубен Диаш ушиб голову на тренировке и получил семь дней отдыха. У Джона Стоунс небольшие проблемы с бедром.



Матч за Суперкубок Европы

"Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания)

Афины. Стадион "Караискакис". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз