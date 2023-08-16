"Сити" принял предложение "Аль-Насра" по Лапорту
"Манчестер Сити" принял предложение саудовского "Аль-Насра" о покупке защитника Эмерика Лапорта.
Дни Лапорта в "Сити" были сочтены с момента, как "Сити" приобрел у "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола за 77.6 млн. фунтов.
Эмерик с самого начала был настроен покинуть "Сити" этим летом, потому что в прошлом сезоне был последним выбором главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы на своей позиции, сыграв лишь 12 матчей в Премьер-Лиге.
И сейчас Лапорт вплотную приблизился к расставанию с "Сити". Как утверждает The Athletic, 29-летний игрок сборной Испании открыт к переезду в Саудовскую Аравию.
"Аль-Наср" очень активен на трансферном рынке, ранее этим летом купив Садио Мане, Марцело Брозовича, Секо Фофана и Алекса Теллеса. А в декабре саудовский клуб подписал Криштиану Роналду.
Добавим, Лапорта также связывали с переходом в "Арсенал", который на несколько месяцев лишился своего новичка Юрриена Тимбера из-за травмы.
16.08.2023 12:00
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арабы молодцы
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