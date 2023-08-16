Светская хроника за среду

Светская хроника Алиссона манят в Саудовскую Аравию. Бенжамена Павара не будет в "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" улучшит предложение по Лукасу Пакете. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал трансферной целью для саудовского "Аль-Насра". (Foot Mercato)

Алиссон не собирается уходить из "Ливерпуля". (Anfield Watch)

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал зеленый свет на переезд в Саудовскую Аравию этим летом. (Football365)

"Ливерпуль" составил шорт-лист из шести полузащитников. В списке значатся Жоау Палинья из "Фулхэма" и Шейк Дукуре из "Кристал Пэлас". (Daily Mail)

Сорвавшийся переход Харри Магуайра в "Вест Хэм" означает, что защитник "Баварии" Бенжамен Павар не перейдет в "Манчестер Юнайтед". (Sky Sports)

"Юнайтед" готовится выдвинуть предложение о покупке полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (La Nazione)

"Эвертон" не получал предложений от "Юнайтед" насчет Амаду Онаны и отпустит своего полузащитника только за огромные деньги. (Liverpool Echo)

"Манчестер Сити" собирается улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты. (Football Insider)

"Барселоне" нужно избавиться от Сержиньо Деста и Клемана Лангле, чтобы подписать защитника "Сити" Жоау Канселу. (Mundo Deportivo)

"Челси" находится в поисках запасного голкипера. (Press Association)

"Лацио" вступил в переговоры с голкипером "Тоттенхэма" Уго Льорисом. (Gianluca di Marzio)

"Брайтон" интересуется левым защитником "Боки Хуниорс" Валентино Барко. (Brighton Argus)

35-летний голкипер "Норвича" Тим Крул направляется в "Лутон". (Norwich Evening News)

Другое

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб лично извинился перед "Вулверхэмптоном" за неназначенный пенальти в ворота "Юнайтед". (The Guardian)

"Аль-Хиляль" будет платить нападающему Неймару 2.5 млн. фунтов в неделю. (Daily Mirror)

Для переезда в Саудовскую Аравию Неймар затребовал себе парк из восьми автомобилей, три сауны в доме и прислугу, включая личного водителя на 24 часа в сутки и шеф-повара из Бразилии для приготовления соусов. (The Sun)

Бывший наставник "Сити" Роберто Манчини может вернуться к работе в Саудовской Аравии. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2023 11:00

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  1. suddenly 16.08.2023 11:03 # suddenly
    Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал трансферной целью для саудовского "Аль-Насра". (Foot Mercato)

    Алиссон в прошлом сезоне показал, что он половина команды. Без него Ливерпуль в зону еврокубков не попадёт.

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