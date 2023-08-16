Светская хроника за среду
Алиссона манят в Саудовскую Аравию. Бенжамена Павара не будет в "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" улучшит предложение по Лукасу Пакете. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал трансферной целью для саудовского "Аль-Насра". (Foot Mercato)
Алиссон не собирается уходить из "Ливерпуля". (Anfield Watch)
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал зеленый свет на переезд в Саудовскую Аравию этим летом. (Football365)
"Ливерпуль" составил шорт-лист из шести полузащитников. В списке значатся Жоау Палинья из "Фулхэма" и Шейк Дукуре из "Кристал Пэлас". (Daily Mail)
Сорвавшийся переход Харри Магуайра в "Вест Хэм" означает, что защитник "Баварии" Бенжамен Павар не перейдет в "Манчестер Юнайтед". (Sky Sports)
"Юнайтед" готовится выдвинуть предложение о покупке полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (La Nazione)
"Эвертон" не получал предложений от "Юнайтед" насчет Амаду Онаны и отпустит своего полузащитника только за огромные деньги. (Liverpool Echo)
"Манчестер Сити" собирается улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты. (Football Insider)
"Барселоне" нужно избавиться от Сержиньо Деста и Клемана Лангле, чтобы подписать защитника "Сити" Жоау Канселу. (Mundo Deportivo)
"Челси" находится в поисках запасного голкипера. (Press Association)
"Лацио" вступил в переговоры с голкипером "Тоттенхэма" Уго Льорисом. (Gianluca di Marzio)
"Брайтон" интересуется левым защитником "Боки Хуниорс" Валентино Барко. (Brighton Argus)
35-летний голкипер "Норвича" Тим Крул направляется в "Лутон". (Norwich Evening News)
Другое
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб лично извинился перед "Вулверхэмптоном" за неназначенный пенальти в ворота "Юнайтед". (The Guardian)
"Аль-Хиляль" будет платить нападающему Неймару 2.5 млн. фунтов в неделю. (Daily Mirror)
Для переезда в Саудовскую Аравию Неймар затребовал себе парк из восьми автомобилей, три сауны в доме и прислугу, включая личного водителя на 24 часа в сутки и шеф-повара из Бразилии для приготовления соусов. (The Sun)
Бывший наставник "Сити" Роберто Манчини может вернуться к работе в Саудовской Аравии. (The Sun)
16.08.2023 11:00
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Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал трансферной целью для саудовского "Аль-Насра". (Foot Mercato)
Алиссон в прошлом сезоне показал, что он половина команды. Без него Ливерпуль в зону еврокубков не попадёт.
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