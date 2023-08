Светская хроника за среду

Алиссона манят в Саудовскую Аравию. Бенжамена Павара не будет в "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" улучшит предложение по Лукасу Пакете. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал трансферной целью для саудовского "Аль-Насра". (Foot Mercato)



Алиссон не собирается уходить из "Ливерпуля". (Anfield Watch)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал зеленый свет на переезд в Саудовскую Аравию этим летом. (Football365)



"Ливерпуль" составил шорт-лист из шести полузащитников. В списке значатся Жоау Палинья из "Фулхэма" и Шейк Дукуре из "Кристал Пэлас". (Daily Mail)



Сорвавшийся переход Харри Магуайра в "Вест Хэм" означает, что защитник "Баварии" Бенжамен Павар не перейдет в "Манчестер Юнайтед". (Sky Sports)



"Юнайтед" готовится выдвинуть предложение о покупке полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (La Nazione)



"Эвертон" не получал предложений от "Юнайтед" насчет Амаду Онаны и отпустит своего полузащитника только за огромные деньги. (Liverpool Echo)



"Манчестер Сити" собирается улучшить свое предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты. (Football Insider)



"Барселоне" нужно избавиться от Сержиньо Деста и Клемана Лангле, чтобы подписать защитника "Сити" Жоау Канселу. (Mundo Deportivo)



"Челси" находится в поисках запасного голкипера. (Press Association)



"Лацио" вступил в переговоры с голкипером "Тоттенхэма" Уго Льорисом. (Gianluca di Marzio)



"Брайтон" интересуется левым защитником "Боки Хуниорс" Валентино Барко. (Brighton Argus)



35-летний голкипер "Норвича" Тим Крул направляется в "Лутон". (Norwich Evening News)



Другое



Глава судейского корпуса Ховард Уэбб лично извинился перед "Вулверхэмптоном" за неназначенный пенальти в ворота "Юнайтед". (The Guardian)



"Аль-Хиляль" будет платить нападающему Неймару 2.5 млн. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



Для переезда в Саудовскую Аравию Неймар затребовал себе парк из восьми автомобилей, три сауны в доме и прислугу, включая личного водителя на 24 часа в сутки и шеф-повара из Бразилии для приготовления соусов. (The Sun)



Бывший наставник "Сити" Роберто Манчини может вернуться к работе в Саудовской Аравии. (The Sun)