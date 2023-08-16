Невилл: "Ливерпуль" будет паниковать на трансферном рынке"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает панического поведения от "Ливерпуля" в остатке летнего трансферного окна.
Накануне вечером стало известно, что "Челси" согласовал стоимость полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа, несколькими днями ранее опередив "Ливерпуль" и в борьбе за Мойсеса Кайседо.
Невилл этим удивлен, но также Гари шокирует то, что "Ливерпуль" позволил Джордану Хендерсону и Фабиньо уехать в Саудовскую Аравию, сперва не обзаведясь заменой.
"Если в итоге "Челси" купит их обоих (Кайседо и Лавиа), то будут огромные вопросы к "Ливерпулю" насчет того, что случилось за последнюю неделю. Это очень не похоже на "Ливерпуль".
"Мы знаем, что "Челси" тратит большие деньги, но для них опередить "Ливерпуль" по обоим игрокам — это абсолютно поразительно".
"Они ("Ливерпуль") отпустили Милнера, Хендерсона и Фабиньо, прежде чем кого-нибудь пригласить. Думаю, ранее "Ливерпуль" был умнее, приглашая игроков до того, как стать уязвимым".
"Теперь это большая проблема для них, и они будут паниковать на трансферном рынке в следующие три недели. При Юргене Клоппе этого еще не случалось с "Ливерпулем". Они так гладко и эффективно работали на трансферном рынке. Я не знаю, как так случилось, это вопрос к отдельным людям", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
16.08.2023 10:00
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Иди валенсию тренируй лучше, эксперт одаренный.
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Да пох купят кого нибуть, главное бабосы чтоб были
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вы так говорите мистер Невилл, как будто не замечаете что Ливерпуль купил за большие деньги двух очень интересных полузащитников Собослаи и МакАлистер, это разве приобретения на "лавочку" ? не нужно приукрашивать, Милнер уже не тянул этот уровень и должен был уходить, это было ожидаемо, по факту Фабиньо не являлся топовым футболистом и большой потерей, если будет нужда в опорнике, подпишут Амбрабата, в чём проблема? Коне возьмут из Боррусии, что мир клином сошёлся на 19 летнем Лавиа? да ну перестаньте, деньги есть (судя по желанию отдать 115 млн. евро за Кайседо) - значит могут даже Киммиха подписать из Баварии за 65-70 млн. фунтов спокойно. Никакой паники, еще пол месяца до закрытия ТО, большие сделки можно провернуть за короткий срок 3-5 дней.
Брайтон продал Кайседо за 3 дня, там переговоры, предложение, обсуждение выплат, контракт, переговоры с игроком, зарплата, бонусы, агент и мед. обследование...всё ужали в 3 дня и справились. То есть, спокойно за 15 дней можно определить 3 варианта и подписать в итоге 1 из них.
Кстати, если есть интерес к 19-летнему Лавиа который вылетел в чемпионшип, то с таким же успехом можно взять такого же француза из Лилля и Лион, что собственно и сделает Брайтон и продаст прокачав за 1-2 сезона до 2х-3х от цены. Разве это проблема для Ливерпуля?
Наоборот, они избавились от лишнего, Кейта, Чемберлен, Милнер, Мело...их было слишком много, не нужных.
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Кайседо и был панической попыткой, когда по Лавии договориться за «правильную» сумму не получалось, благо что последний фз что за фрукт.
Теперь будет этот новый перец спорт.дир. бегать в мыле, раз вола тянул.
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Сангаре заберут.
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ЛФК будет спокоен как удав, как лев, который осознает свое величие и не разбрасывается попусту понтами.
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Никто не ожидал того что будут творить клубы СА. Как к такому быть готовым? Если бы Клопп ожидал такого исхода , конечно уже давно бы был опорник новый.
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