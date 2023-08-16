Невилл: "Ливерпуль" будет паниковать на трансферном рынке"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает панического поведения от "Ливерпуля" в остатке летнего трансферного окна.

Накануне вечером стало известно, что "Челси" согласовал стоимость полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа, несколькими днями ранее опередив "Ливерпуль" и в борьбе за Мойсеса Кайседо.



Невилл этим удивлен, но также Гари шокирует то, что "Ливерпуль" позволил Джордану Хендерсону и Фабиньо уехать в Саудовскую Аравию, сперва не обзаведясь заменой.



"Если в итоге "Челси" купит их обоих (Кайседо и Лавиа), то будут огромные вопросы к "Ливерпулю" насчет того, что случилось за последнюю неделю. Это очень не похоже на "Ливерпуль".



"Мы знаем, что "Челси" тратит большие деньги, но для них опередить "Ливерпуль" по обоим игрокам — это абсолютно поразительно".



"Они ("Ливерпуль") отпустили Милнера, Хендерсона и Фабиньо, прежде чем кого-нибудь пригласить. Думаю, ранее "Ливерпуль" был умнее, приглашая игроков до того, как стать уязвимым".



"Теперь это большая проблема для них, и они будут паниковать на трансферном рынке в следующие три недели. При Юргене Клоппе этого еще не случалось с "Ливерпулем". Они так гладко и эффективно работали на трансферном рынке. Я не знаю, как так случилось, это вопрос к отдельным людям", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.