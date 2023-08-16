"Аль-Хиляль" предлагает уже 46 млн. фунтов за Митровича
"Аль-Хиляль" улучшил до 46 миллионов фунтов свое предложение о покупке нападающего "Фулхэма" Александара Митровича.
В прошлом месяце у Митровича случился серьезный конфликт с "Фулхэмом" вследствие интереса к Александару из Саудовской Аравии.
"Аль-Хиляль" манил Митровича утроенной зарплатой, и Александар даже отказался тренироваться и участвовать в предсезонных матчах "Фулхэма", чтобы поспособствовать трансферу, но "дачники" отказались отпускать своего бомбардира.
Могло показаться, что в этой истории поставлена точка, потому что Митрович сыграл за "Фулхэм" в матче первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона" в минувший уикенд, выйдя на замену на заключительные полчаса.
Однако Daily Mail утверждает, что "Аль-Хиляль" продолжает борьбу за Митровича — даже после того, как накануне саудовский клуб приобрел нападающего Неймара у ПСЖ за 86.3 млн. фунтов.
Новое предложение "Аль-Хиляля" по Митровичу составило 46 млн. фунтов, что все равно меньше тех 50 млн. фунтов, в которые "Фулхэм" оценивает 28-летнего серба.
Добавим, в свои 206 матчах за "Фулхэм" Митрович забил 111 голов.
16.08.2023 08:00
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Неужели я слышал про Элье Ваи из Монпелье, а они нет? нужно оформлять этого молодого таланта, лучше замену не найти, просят что то в районе 25 млн. фунтов. 92 матча (половина не в основе) - 32 гола и 9 ассистов, что может быть лучше? 20 лет парню, странно куда смотрят такие клубы как Вэст Хэм, Кристал Пэлас, Борнмут, Фулхэм, Эвертон, Астон Вилла...
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