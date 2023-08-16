Магуайр, вероятно, останется в "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр, вероятно, останется в "Манчестер Юнайтед" и ожидает, что у него будут шансы играть в этом сезоне.

Накануне стало известно, что "Вест Хэм", ранее согласовав с "Юнайтед" стоимость Магуайра в размере 30 миллионов фунтов, завершил свой интерес к Харри.



"Молотобойцы" были недовольны тем, что "Юнайтед" и Магуайр не могут договориться об условия своего расставания, и теперь сосредоточены на альтернативных целях.



Других вариантов, кроме "Вест Хэма", у Магуайра просто нет, однако 30-летний англичанин не видит проблемы в том, чтобы остаться в "Юнайтед".



"Харри уважает "Вест Хэм" и Дэвида Мойеса, но чтобы прояснить: между Харри и "Вест Хэмом" никогда не было договоренности".



"Процесс был менее продвинутым, нежели это представлялось в медиа. Например, Харри даже не разговаривал с Дэвидом Мойесом".



"Харри комфортно в "Юнайтед", он любит клуб и верит, что у него будет достаточно возможностей играть в этом сезоне", — цитирует близкий к Магуайру источник Sky Sports.