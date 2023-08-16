Магуайр, вероятно, останется в "Юнайтед"

Харри Магуайр Защитник Харри Магуайр, вероятно, останется в "Манчестер Юнайтед" и ожидает, что у него будут шансы играть в этом сезоне.

Накануне стало известно, что "Вест Хэм", ранее согласовав с "Юнайтед" стоимость Магуайра в размере 30 миллионов фунтов, завершил свой интерес к Харри.

"Молотобойцы" были недовольны тем, что "Юнайтед" и Магуайр не могут договориться об условия своего расставания, и теперь сосредоточены на альтернативных целях.

Других вариантов, кроме "Вест Хэма", у Магуайра просто нет, однако 30-летний англичанин не видит проблемы в том, чтобы остаться в "Юнайтед".

"Харри уважает "Вест Хэм" и Дэвида Мойеса, но чтобы прояснить: между Харри и "Вест Хэмом" никогда не было договоренности".

"Процесс был менее продвинутым, нежели это представлялось в медиа. Например, Харри даже не разговаривал с Дэвидом Мойесом".

"Харри комфортно в "Юнайтед", он любит клуб и верит, что у него будет достаточно возможностей играть в этом сезоне", — цитирует близкий к Магуайру источник Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2023 07:00

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  1. shakur 16.08.2023 07:44 # shakur
    Ливерпулю нужен левоногий ЦЗ.

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  2. hammersmith 16.08.2023 07:44 # hammersmith
    RESPECT

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  3. quavo 16.08.2023 07:42 # quavo
    Сгноить вы6лядка

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