"Челси" согласовал покупку Лавиа

"Челси" достиг договоренности с "Саутгемптоном" о приобретении полузащитника Ромео Лавиа за 58 миллионов фунтов.

Всего лишь несколько дней назад стало известно, что "Саутгемптон" согласился отпустить Лавиа в "Ливерпуль" за 60 млн. фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.



Но, как и полузащитник Мойсес Кайседо, Лавиа отказался переходить в "Ливерпуль" и дал понять своему клубу, что его интересует только "Челси".



В конце концов "Саутгемптон" и "Челси" договорились на 53 млн. фунтов, еще 5 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов, сообщает The Athletic.



Теперь 19-летний бельгиец направляется в "Челси" на медобследование и, если не возникнет никаких неожиданностей, сможет дебютировать за команду Маурисио Почеттино в дерби против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.



Отметим, что Лавиа присоединился к "Саутгемптону" только прошлым летом, перебравшись из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 14 млн. фунтов. И теперь "горожанам" положено 20 процентов от чистой прибыли с перепродажи игрока "святыми".