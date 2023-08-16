Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Английская Премьер-Лига традиционно стартовала в середине августа, и мы возвращаем рубрику с итогами тура. Чего не хватило "Эвертону" для набора очков, нужна ли "Брайтону" замена для Мойсеса Кайседо, как Сандро Тонали влюбил в себя болельщиков "Ньюкасла" после первого же матча — об этом и другом в традиционных итогах уикенда.





"Эвертон" в ожидании новых форвардов



Матч с "Фулхэмом" стал Днем сурка для болельщиков "Эвертона" — их команда была не хуже "дачников", но категорически не могла реализовать свои моменты, тогда как соперник свой шанс использовал и увез три очка с "Гудисон Парк". Нил Мопе не использовал ряд выгодных, а иногда и убойных моментов, не лучше номинального форварда действовали и другие игроки "Эвертона", оказывавшиеся на ударных позициях.



Можно сколько угодно ждать, когда же наберет оптимальную форму Доминик Калверт-Левин, но "Эвертону" нужны новые форварды, причем — вчера. Вторую часть сезона "ириски" мучились на поле не в последнюю очередь из-за того, что у них просто не было нападающих, а для команды Шона Дайча, привыкшего проводить ротацию форвардов и играть с ними двумя, это большая проблема.



Новый форвард, наконец, подписан — в "Спортинге" взяли Юссефа Шермити, высокого нападающего с определенными перспективами. Также клуб активно интересуется двумя другими нападающими: Уго Экитике из "Пари Сен-Жермен" и Бето из "Удинезе". Оба — такие же высокие и мощные нападающие, интерес к которым у "Эвертона" еще с зимнего трансферного окна. Как минимум одного из них "ирискам" подписать нужно, так как Шермити — "темная лошадка", Калверт-Левин травматичен, а Мопе в ужасной форме и угнетенном психологическом состоянии, потеряв и кураж и уверенность в себе.



Тонали с ходу влюбил в себя "Сент-Джеймс Парк"



"Он пьет Моретти, ест спагетти и ненавидит "Сандерленд" — персональная кричалка для Сандро Тонали была заготовлена у болельщиков "Ньюкасла" перед первой игрой сезона, но ее пришлось презентовать очень быстро, так как "новый Гаттузо" проявил себя с ярчайшей стороны без промедления.



"Ньюкасл" был той командой, которая впечатлила в первом туре больше всех — в соперниках у "сорок" была "Астон Вилла" Эмери, но ее подопечные Эдди Хау просто не заметили, разобрав соперника на запчасти, как весенний "Тоттенхэм". Сандро Тонали был великолепен — как в том, что забил красивый гол, так и в выполнении своих прямых обязанностей по блокировке угроз в центре поля.



Кроме Тонали, отлично проявил себя и другой новичок — вышедший на замену Харви Барнс, а Александер Исак сделал заявку на активное участие в гонке бомбардиров, оформив дубль. Что показательно, у "Ньюкасла" сейчас есть и резерв и глубина состава, так как замены Хау были реальным усилением, и, кроме Барнса, результативным "джокером" стал и Каллум Уилсон, а на скамье запасных остались такие сильные игроки, как Ливраменто, Таргетт и Ласселлс.



Дауд справляется, но "Брайтону" нужен еще один полузащитник



Сага насчет Мойcеса Кайседо завершилась его переходом в "Челси", и в матче против "Лутона" Роберто Де Дзерби использовал на его позиции заблаговременно приглашенного из "Боруссии" Махумуда Дауда. Немец вместе с вечномолодым соотечествеником Паскалем Гроссом справились с работой в центре поля, но в соперниках был всего лишь "Лутон", и Де Дзерби все же стоит инициировать покупку еще одного центрального полузащитника.



Де Дзерби видит ветерана Джеймса Милнера исключительно на позиции правого защитника и просит не рассматривать его как вариант для игры в центре поля. "Нам нужен еще один полузащитник с такими же характеристиками, как у Кайседо, потому что в Премьер-Лиге в центре поля нужно иметь больше веса, больше возможностей".



Сейчас "Брайтон" готовит трансфер юного полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба, но этому игроку однозначно понадобится время на адаптацию — те же Кайседо и Макаллистер далеко не сразу стали лидерами "Брайтона", и не стоит ждать от молодого камерунца того, что он с ходу заменит Кайседо, если он не был основным игроком в "Лилле".



"Шеффилд Юнайтед" срочно нуждается в усилении



Менеджер "Шеффилд Юнайтед" Пол Хекингботтом после игры с "Кристал Пэлас" сказал о том, что ему нужно строить новую команду после потери полузащитниека Сандера Берге (ушел в "Бернли") и альфа-форварда Илимана Ндиайе ("Марсель"): "Наша идентичность как команды исчезла. Я лишь беспокоюсь о том, как заменить ушедших. Иначе нам придется менять стиль игры. Лучше всего я опишу ситуацию так: у нас в составе было лишь шесть парней, которые играли в ту игру, благодаря которой мы вышли в Премьер-Лигу. Именно поэтому мы были столь беззубы в атаке".



Недостаток идей и остроты в атаке в действиях "Шеффилда" в домашнем матче с "Пэлас" был очевидным следствием ухода Берге, которого Хекингботтом не хотел терять категорически. Берге и Ндиайе — это 20 голов в прошлом сезоне только в качестве авторов и еще множество "ассистов", то есть значительная часть креативной силы "клинков", так как, кроме них, ушел и забивший 9 голов Джеймс Макати, которого арендовали у "Манчестер Сити".



Густаво Хамер из "Ковентри" призван заменить Берге, а вдобавок "Шеффилд" вложился также в бразильца Винисиуса из "Эспаньола" и Бени Траоре из шведского "Хекена" — все это хорошие трансферы для клуба Чемпионшипа, но не то, что впечатляет в Премьер-Лиге. Похоже, "Шеффилду" действительно придется меняться — иначе, побороться за выживание в элите не получится.



У Алиссона будет много работы в этом сезоне



Хорошая новость для "Ливерпуля" заключается в том, что Алиссон находится в столь же впечатляющей форме, как и в прошлом сезоне. Плохая же новость в том, что это стало очевидно уже в первом туре, когда оборона "красных" создала все условия для того, чтобы показать, кто же именно сегодня является самым важным игроком мерсисайдцев.



Алиссон выручал "Ливерпуль" после ударов Джексона (дважды) и Чилуэлла, а в компенсированное время не позволил обвести себя в штрафной Михаилу Мудрику, проявив уверенность и чутье при выходе из ворот. С такой обороной у Алиссона будет очень много работы в новом сезоне, и именно от его надежной игры часто будет зависеть результат матчей "Ливерпуля".



Также многое будет зависеть от атаки, так как возвращается старый "Ливерпуль" времен "раннего" Клоппа, когда команде приходилось забивать как можно больше, чтобы исправлять впереди погрешности обороны. Это приятные новости для сторонних наблюдателей игры "Ливерпуля", которые могут рассчитывать на высокую результативность матчей с участием "красных", но — повод запастись валидолом для поклонников команды.



Крайние защитники — главные люди в нынешнем "Челси"



За последние два сезона крайние защитники "Челси" Бен Чилуэлл и Рис Джеймс сыграли вместе только в 11 из 76 матчей "Челси". Всему виной регулярные травмы, но оба вышли на поле в первом поединке под руководством Маурисио Почеттино и были главными действующими лицами в игре "Челси".



Чилуэлл имел убойный момент, отдал результативную передачу на Дисаси и постоянно угрожал воротам Алиссона, тогда как Джеймс сделал серию великолепных навесов, один из которых едва не превратил в гол Николя Джексона — еще один игрок в составе "Челси", которого нужно отметить. Даже в этом матче Джеймса пришлось заменить, и капитанскую повязку он отдал именно Чилуэллу.



Крайние защитники "Челси", в какой бы схеме их ни использовал сейчас Почеттино, действительно важны для креативной составляющей игры "синих". Но нет никакой уверенности, что в этом сезоне им удастся избежать травм, которые преследовали Бена и Риса в последние годы.



"Вулверхэмптон" — самая невезучая команда тура



От "Вулверхэмптона" не ждали ничего особенного в матче с "Манчестер Юнайтед" после отставки Хулена Лопетеги и прихода Гари О'Нила, который становится главным специалистом Премьер-Лиги по сохранению прописки в элите командам с не самым сильным составом. Новому менеджеру обычно нужно время, чтобы разобраться в команде, которая досталась от предшественника, а тут еще и пришел Гари перед самым стартом сезона, после предсезонки, которую проводил не он.



Но "Вулверхэмптон" был очень хорош в матче с "Юнайтед" — неожиданно хорош как для команды, которая в последние сезоны приучила к тому, что играет строго вторым номером, глубоко окапываясь у своих ворот. "Волки" нанесли 23 удара и всячески тестировали нового голкипера МЮ Андре Онана, дав тому возможность проявить свои лучшие и худшие качества.



Результат матча с "Юнайтед" был дьявольски несправедлив для "волков" — против них были и невезение, и судейские ошибки, но болельщики "Вулверхэмптона" получили надежду на то, что не все так плохо в команде. Возможно, спешные и вынужденные перестановки на тренерской скамье не должны восприниматься с той безнадегой, которая сквозит на фоне неудачной трансферной кампании клуба.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru