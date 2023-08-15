В "Брентфорде" уверены, что "Арсенал" выкупит Райю

Спортивный директор "Брентфорда" Фил Джайлз объяснил, почему голкипер Давид Райя перешел в "Арсенал" только на правах аренды.

Во вторник было объявлено, что сезон 2023/24 Райя проведет в "Арсенале". "Канониры" заплатят за аренду 3 миллиона фунтов, а также смогут выкупить Давида за заранее оговоренную сумму в размере 27 млн. фунтов.



Помимо этого, отправляясь в Северный Лондон, Райя заключил с "Брентфордом" новый контракт на два года с опцией продления на третий.



Эту довольно сложную схему Джайлз объясняет стремлением поскорее оформить сделку. Все стороны ожидают, что 27-летний испанец останется в "Арсенале" насовсем.



"Уверен, все фанаты "Брентфорда" в первую очередь спросят, почему этот трансфер структурирован как аренда с опцией "Арсенала" по выкупу в будущем".



"Ответ прост: это позволяет заключить сделку между клубами поскорее. Все стороны хотят, чтобы эта аренда была превращена в постоянный трансфер как можно скорее, когда бы это ни случилось".



"Продление контракта Давида — это страховка на случай, если трансфер не станет постоянным. Я не ожидаю, что Давид вернется в "Брентфорд", но если это случится, возможность поработать с голкипером такого высокого уровня еще два года будет неожиданным бонусом для нас".



"Давид был великолепным голкипером для нас. Он всецело заслуживает сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в клуб из Лиги Чемпионов. На наш взгляд, он является одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге и проявит себя одним из лучших в мире в ближайшие сезоны".



"Вдобавок он великолепный человек, и его поведение на тренировочной базе в эти последние недели, учитывая неопределенность с его будущим, было абсолютно образцовым. Мы желаем ему только удачи", — сообщил Джайлз официальному веб-сайту "Брентфорда".