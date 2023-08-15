Кепа не хочет возвращаться в "Челси"
Голкипер Кепа Аррисабалага надеется, что ему не придется возвращаться из "Реала" в "Челси" после окончания этого сезона.
Накануне Кепа завершил свой переход в "Реал", где он будет призван заменить первого номера Тибо Куртуа, получившего травму крестообразных связок колена на тренировке.
Аренда Кепы не предусматривает опции или обязательства по выкупу, однако 28-летний испанец все равно надеется заслужить постоянный контракт в Мадриде.
"Останусь ли я после аренды? Надеюсь на это. Сегодня только первый день. Посмотрим. Надеюсь, с помощью своей игры я смогу осуществить это".
"Я очень горд оказаться в "Реале". Я буду упорно трудиться и стараться изо всех сил в этой форме на тренировках и в матчах".
"Надеюсь, мы сможем дополнить трофейную комнату "Реала" и упрочить легендарный статус клуба", — цитирует Кепу BBC.
15.08.2023 22:00
Просмотров: 767
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ясен куй. Там же блондинка на диване и когорта чернявых лавий. Енцо и галаХер в роли блондинок если что)
(ответить)
Заменит Анчелотти в ноябре.
(ответить)
Уже зимой руководство Реала попросит его вернуться в Челси.
(ответить)
Кепа намекает, что Челси - помойка)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий