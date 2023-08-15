Кепа не хочет возвращаться в "Челси"

Кепа Аррисабалага Голкипер Кепа Аррисабалага надеется, что ему не придется возвращаться из "Реала" в "Челси" после окончания этого сезона.

Накануне Кепа завершил свой переход в "Реал", где он будет призван заменить первого номера Тибо Куртуа, получившего травму крестообразных связок колена на тренировке.

Аренда Кепы не предусматривает опции или обязательства по выкупу, однако 28-летний испанец все равно надеется заслужить постоянный контракт в Мадриде.

"Останусь ли я после аренды? Надеюсь на это. Сегодня только первый день. Посмотрим. Надеюсь, с помощью своей игры я смогу осуществить это".

"Я очень горд оказаться в "Реале". Я буду упорно трудиться и стараться изо всех сил в этой форме на тренировках и в матчах".

"Надеюсь, мы сможем дополнить трофейную комнату "Реала" и упрочить легендарный статус клуба", — цитирует Кепу BBC.


Метки Аррисабалага, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 767

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 15.08.2023 22:39 # electric
    Ясен куй. Там же блондинка на диване и когорта чернявых лавий. Енцо и галаХер в роли блондинок если что)

    (ответить)

  2. brown-ale 15.08.2023 22:18 # brown-ale
    Заменит Анчелотти в ноябре.

    (ответить)

  3. chelsea88 15.08.2023 22:10 # chelsea88
    Уже зимой руководство Реала попросит его вернуться в Челси.

    (ответить)

  4. takernotagiver 15.08.2023 22:04 # takernotagiver
    Кепа намекает, что Челси - помойка)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: