Кепа не хочет возвращаться в "Челси"

Голкипер Кепа Аррисабалага надеется, что ему не придется возвращаться из "Реала" в "Челси" после окончания этого сезона.

Накануне Кепа завершил свой переход в "Реал", где он будет призван заменить первого номера Тибо Куртуа, получившего травму крестообразных связок колена на тренировке.



Аренда Кепы не предусматривает опции или обязательства по выкупу, однако 28-летний испанец все равно надеется заслужить постоянный контракт в Мадриде.



"Останусь ли я после аренды? Надеюсь на это. Сегодня только первый день. Посмотрим. Надеюсь, с помощью своей игры я смогу осуществить это".



"Я очень горд оказаться в "Реале". Я буду упорно трудиться и стараться изо всех сил в этой форме на тренировках и в матчах".



"Надеюсь, мы сможем дополнить трофейную комнату "Реала" и упрочить легендарный статус клуба", — цитирует Кепу BBC.