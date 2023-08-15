"Челси" выкупает Олисе

Майкл Олисе "Челси" активировал пункт в контракте вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе о выкупе.

По информации Sky Sports, речь идет о сумме в 35 миллионов фунтов. Теперь "Челси" может переговорить с самим Олисе об условиях личного контракта и организовать медобследование.

Состоится этот трансфер или нет, теперь зависит от самого Олисе, потому что "Пэлас" бессилен помешать уходу игрока молодежной сборной Франции.

Нюанс в том, что прямо сейчас 21-летний вингер восстанавливается после операции на задней поверхности бедра.

В прошлом сезоне Олисе забил 11 голов и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги, благодаря чему был признан лучшим игроком в "Пэлас" по версии самих футболистов.

Ранее этим летом Олисе также сватали в "Манчестер Сити", который находится в поисках замены для уехавшего в Саудовскую Аравию Рияда Махреза.


Метки Кристал Пэлас, Олисе, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. gjchancel 15.08.2023 21:03 # gjchancel
    Боули остановись плзззз

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  2. didier-11 15.08.2023 21:02 # didier-11
    Какие нахуй 2 голевые передачи

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