"Челси" выкупает Олисе

"Челси" активировал пункт в контракте вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе о выкупе.

По информации Sky Sports, речь идет о сумме в 35 миллионов фунтов. Теперь "Челси" может переговорить с самим Олисе об условиях личного контракта и организовать медобследование.



Состоится этот трансфер или нет, теперь зависит от самого Олисе, потому что "Пэлас" бессилен помешать уходу игрока молодежной сборной Франции.



Нюанс в том, что прямо сейчас 21-летний вингер восстанавливается после операции на задней поверхности бедра.



В прошлом сезоне Олисе забил 11 голов и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги, благодаря чему был признан лучшим игроком в "Пэлас" по версии самих футболистов.



Ранее этим летом Олисе также сватали в "Манчестер Сити", который находится в поисках замены для уехавшего в Саудовскую Аравию Рияда Махреза.