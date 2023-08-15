"Челси" выкупает Олисе
"Челси" активировал пункт в контракте вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе о выкупе.
По информации Sky Sports, речь идет о сумме в 35 миллионов фунтов. Теперь "Челси" может переговорить с самим Олисе об условиях личного контракта и организовать медобследование.
Состоится этот трансфер или нет, теперь зависит от самого Олисе, потому что "Пэлас" бессилен помешать уходу игрока молодежной сборной Франции.
Нюанс в том, что прямо сейчас 21-летний вингер восстанавливается после операции на задней поверхности бедра.
В прошлом сезоне Олисе забил 11 голов и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги, благодаря чему был признан лучшим игроком в "Пэлас" по версии самих футболистов.
Ранее этим летом Олисе также сватали в "Манчестер Сити", который находится в поисках замены для уехавшего в Саудовскую Аравию Рияда Махреза.
15.08.2023 21:00
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Боули остановись плзззз
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Какие нахуй 2 голевые передачи
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