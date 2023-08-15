Де Брюйне пропустит до четырех месяцев

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит до четырех месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Изначально проблемы с задней поверхностью бедра возникли у Де Брюйне в финале Лиги Чемпионов против "Интера" в июне, когда Кевин был заменен уже в первом тайме.

Де Брюйне не сыграл ни минуты в предсезонных матчах "Сити", но отметился появлением на замену в поединке за Суперкубок Англии против "Арсенала" и вышел в старте "горожан" против "Бернли" в рамках первого тура Премьер-Лиги.

Однако на "Терф Мур" Де Брюйне продержался только полтайма, после чего у него случилось повторение той самой травмы задней поверхности бедра.

В данный момент решается вопрос об операции, но три-четыре месяца 32-летнему бельгийцу придется пропустить.

"Это серьезная травма. Мы должны решить, нужна операция или нет, но это несколько месяцев вне игры", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2023 20:00

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  1. barstreetboy 15.08.2023 20:36 # barstreetboy
    КОРОЛЬ!!!

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  2. kukuruzko 15.08.2023 20:13 # kukuruzko
    КОРОЛЬ(((

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  3. suddenly 15.08.2023 20:03 # suddenly
    Жаль, что такой классный игрок пропустит так много.

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