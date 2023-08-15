Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит до четырех месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Изначально проблемы с задней поверхностью бедра возникли у Де Брюйне в финале Лиги Чемпионов против "Интера" в июне, когда Кевин был заменен уже в первом тайме.



Де Брюйне не сыграл ни минуты в предсезонных матчах "Сити", но отметился появлением на замену в поединке за Суперкубок Англии против "Арсенала" и вышел в старте "горожан" против "Бернли" в рамках первого тура Премьер-Лиги.



Однако на "Терф Мур" Де Брюйне продержался только полтайма, после чего у него случилось повторение той самой травмы задней поверхности бедра.



В данный момент решается вопрос об операции, но три-четыре месяца 32-летнему бельгийцу придется пропустить.



"Это серьезная травма. Мы должны решить, нужна операция или нет, но это несколько месяцев вне игры", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.