Кайседо отказал "Ливерпулю", потому что хотел жить в Лондоне

Исполнительный директор "Брайтона" Фил Барбер объяснил, почему полузащитник Мойсес Кайседо отверг "Ливерпуль" и предпочел "Челси".

На прошлой неделе "Ливерпуль" согласовал стоимость Кайседо в размере 111 миллионов фунтов, однако Мойсес отказался от этого трансфера и накануне присоединился к "Челси" за 115 млн. фунтов.



Барбер объясняет это тем, что Кайседо оказался слишком придирчив насчет места жительства. 21-летний эквадорец непременно хотел поселиться в столице, а не в портовом городе на северо-западе страны.



"Во-первых, "Ливерпуль" — это великолепный футбольный клуб, и можно предположить, что любой футболист ухватился бы за возможность играть на "Энфилде".



"Но не в данном случае. В силу некоторых причин Мойсес и его советники решили, что их приоритетным направлением для перехода является Лондон и, в конечном счете, "Челси".



"Конечно, наша позиция в данной ситуации была немного другой, потому что мы согласовали сделку, мы потратили много дней на переговоры с "Ливерпулем". Они не могли сделать ничего больше".



"Ливерпуль" был великолепен и профессионален на протяжении всего процесса, но в конце концов это зависело от игрока. Мы в этом уже не участвовали — это было между игроком, "Ливерпулем" и агентом, и в конце концов они приняли свое решение".



"В тот момент стало ясно, что он не перейдет в "Ливерпуль", и нам пришлось перестроиться. Согласовав британский трансферный рекорд, спустя три дня мы сделали это заново, что необычно, как минимум".



"Мы начали работать с "Челси", как только осознали, что с "Ливерпулем" сделки не будет. Мы должны защищать свои собственные интересы, и наш интерес — это игрок и правильная оценка стоимости игрока".



"Мы обеспечили это. Теперь Мойсес вступает в следующую стадию своей карьеры. Он славный игрок и может стать одним из лучших полузащитников в мире, его потенциал это позволяет".



"Мы сыграли свою роль в развитии его карьеры. Мы движемся дальше, у нас отличный состав, и наша модель подразумевает приход новых игроков", — сообщил Барбер talkSPORT.