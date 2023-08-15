Кайседо отказал "Ливерпулю", потому что хотел жить в Лондоне
Исполнительный директор "Брайтона" Фил Барбер объяснил, почему полузащитник Мойсес Кайседо отверг "Ливерпуль" и предпочел "Челси".
На прошлой неделе "Ливерпуль" согласовал стоимость Кайседо в размере 111 миллионов фунтов, однако Мойсес отказался от этого трансфера и накануне присоединился к "Челси" за 115 млн. фунтов.
Барбер объясняет это тем, что Кайседо оказался слишком придирчив насчет места жительства. 21-летний эквадорец непременно хотел поселиться в столице, а не в портовом городе на северо-западе страны.
"Во-первых, "Ливерпуль" — это великолепный футбольный клуб, и можно предположить, что любой футболист ухватился бы за возможность играть на "Энфилде".
"Но не в данном случае. В силу некоторых причин Мойсес и его советники решили, что их приоритетным направлением для перехода является Лондон и, в конечном счете, "Челси".
"Конечно, наша позиция в данной ситуации была немного другой, потому что мы согласовали сделку, мы потратили много дней на переговоры с "Ливерпулем". Они не могли сделать ничего больше".
"Ливерпуль" был великолепен и профессионален на протяжении всего процесса, но в конце концов это зависело от игрока. Мы в этом уже не участвовали — это было между игроком, "Ливерпулем" и агентом, и в конце концов они приняли свое решение".
"В тот момент стало ясно, что он не перейдет в "Ливерпуль", и нам пришлось перестроиться. Согласовав британский трансферный рекорд, спустя три дня мы сделали это заново, что необычно, как минимум".
"Мы начали работать с "Челси", как только осознали, что с "Ливерпулем" сделки не будет. Мы должны защищать свои собственные интересы, и наш интерес — это игрок и правильная оценка стоимости игрока".
"Мы обеспечили это. Теперь Мойсес вступает в следующую стадию своей карьеры. Он славный игрок и может стать одним из лучших полузащитников в мире, его потенциал это позволяет".
"Мы сыграли свою роль в развитии его карьеры. Мы движемся дальше, у нас отличный состав, и наша модель подразумевает приход новых игроков", — сообщил Барбер talkSPORT.
15.08.2023 19:00
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Последние комментарии:
жесть, Месси отказал Лорьяну, потому что хотел жить в Париже
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Естественно, сравнивать Лондон и ливерпуль - это всеравно что сравнивать москву и расию
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Кайседо в рот ссал подзалупникам с портовой деревни
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Она хотела бы жить в Лондонхэттене
И с Мудриком делиться секретами
А он просто порт на севере
И он в общем не бедный клуб, кстати, но
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не пзди, он хотел играть только в Челси и точка
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Да как бы к Брайтону и нет претензий. Так расписали, словно они оправдываются. Взяли и продали негра за огромные деньги, а завтра же за 20-30 найдут очередного эфиопа, которого потом сплавят за 100 млн.
Молодцы.
А нигер не дурак, вылез из трущеб и Ливерпуль для него якобы дыра, подавай ему сразу Лондон.
Сам в Англии не был. Но слышал от коллег по работе, что Ливерпуль та еще дыра.
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Только представьте ситуацию. Чорли не попадает в еврокубки, Арсиноль берет АПЛ и летом у них ломается Райс или Партей на полгода. И они делают запрос по этому нигерку. Е6ать копать, да зарево от его запросов о немедленном переходе будет полыхать на весь Лондон.
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Правильно прокомментировали на фапле)
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