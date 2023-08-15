"Вест Хэм" отказался от покупки Магуайра

Харри Магуайр "Вест Хэм" отказался от приобретения защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Ранее этим летом "Юнайтед" отклонил предложения "Вест Хэма" и насчет аренды Магуайра, и насчет покупки Харри за 20 миллионов фунтов.

Однако "молотобойцы" проявили настойчивость и сделали еще одно предложение по Магуайру — в размере 30 млн. фунтов. На сей раз "красные дьяволы" ответили согласием.

Тем не менее, сделки все равно не будет. По информации The Telegraph, дело не в том, что 30-летний англичанин отказался переходить в "Вест Хэм".

Проблема возникла между "Юнайтед" и Магуайром. У Харри остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю, и переход в "Вест Хэм" был бы сопряжен для него со значительным снижением заработка.

"Вест Хэм" был разочарован тем, что процесс затягивается, поэтому решил завершить свой интерес к Магуайру. Ожидается, что теперь "молотобойцы" купят другого защитника, и это должно произойти в ближайшие 24 часа.


Метки Вест Хэм, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1293

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  1. prideoflondon 15.08.2023 18:56 # prideoflondon
    Аж рад за Вест Хэм ухахахаххахаха, одумались
    А этот хрен наглый перец, за него давали 30 млн, хотя он сам должен доплачивать, чтобы его взяли в команду и плюс бонусы всем парням, той команды с которой он выйдет на поле. Он даже 5 млн не стоит.
    Думаю подошел бы в условный Абердин или в команду Чемпионшипа.
    Так этот наглец еще просит компенсацию у скама в размере 15 млн, за то что он идет типо на понижение. Совсем поплыл пацан.
    Такие вот футболисты в скаме, конченные как и сам клуб и его болельщики.

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  2. pavlix76 15.08.2023 18:23 # pavlix76
    Повезло им

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  3. electric 15.08.2023 18:22 # electric
    Орейро.
    КОРОЛЬ!!!

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  4. lahmatyj 15.08.2023 18:10 # lahmatyj
    Хорошо

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  5. hammersmith 15.08.2023 18:07 # hammersmith
    ееееееееееее бойййй

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  6. suddenly 15.08.2023 18:03 # suddenly
    Пронесло?

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