"Вест Хэм" отказался от покупки Магуайра
"Вест Хэм" отказался от приобретения защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.
Ранее этим летом "Юнайтед" отклонил предложения "Вест Хэма" и насчет аренды Магуайра, и насчет покупки Харри за 20 миллионов фунтов.
Однако "молотобойцы" проявили настойчивость и сделали еще одно предложение по Магуайру — в размере 30 млн. фунтов. На сей раз "красные дьяволы" ответили согласием.
Тем не менее, сделки все равно не будет. По информации The Telegraph, дело не в том, что 30-летний англичанин отказался переходить в "Вест Хэм".
Проблема возникла между "Юнайтед" и Магуайром. У Харри остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю, и переход в "Вест Хэм" был бы сопряжен для него со значительным снижением заработка.
"Вест Хэм" был разочарован тем, что процесс затягивается, поэтому решил завершить свой интерес к Магуайру. Ожидается, что теперь "молотобойцы" купят другого защитника, и это должно произойти в ближайшие 24 часа.
15.08.2023 18:00
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Аж рад за Вест Хэм ухахахаххахаха, одумались
А этот хрен наглый перец, за него давали 30 млн, хотя он сам должен доплачивать, чтобы его взяли в команду и плюс бонусы всем парням, той команды с которой он выйдет на поле. Он даже 5 млн не стоит.
Думаю подошел бы в условный Абердин или в команду Чемпионшипа.
Так этот наглец еще просит компенсацию у скама в размере 15 млн, за то что он идет типо на понижение. Совсем поплыл пацан.
Такие вот футболисты в скаме, конченные как и сам клуб и его болельщики.
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Повезло им
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Орейро.
КОРОЛЬ!!!
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Хорошо
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ееееееееееее бойййй
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Пронесло?
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