"Вест Хэм" отказался от покупки Магуайра

"Вест Хэм" отказался от приобретения защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Ранее этим летом "Юнайтед" отклонил предложения "Вест Хэма" и насчет аренды Магуайра, и насчет покупки Харри за 20 миллионов фунтов.



Однако "молотобойцы" проявили настойчивость и сделали еще одно предложение по Магуайру — в размере 30 млн. фунтов. На сей раз "красные дьяволы" ответили согласием.



Тем не менее, сделки все равно не будет. По информации The Telegraph, дело не в том, что 30-летний англичанин отказался переходить в "Вест Хэм".



Проблема возникла между "Юнайтед" и Магуайром. У Харри остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю, и переход в "Вест Хэм" был бы сопряжен для него со значительным снижением заработка.



"Вест Хэм" был разочарован тем, что процесс затягивается, поэтому решил завершить свой интерес к Магуайру. Ожидается, что теперь "молотобойцы" купят другого защитника, и это должно произойти в ближайшие 24 часа.