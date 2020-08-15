"Арсенал" арендовал Давида Райю

Голкипер "Брентфорда" Давид Райя присоединился к "Арсеналу" на правах аренды с опцией выкупа.

Сезон аренды Райи обойдется "Арсеналу" в 3 миллиона фунтов. Затем "канониры" смогут выкупить Давида за 27 млн. фунтов, если пожелают.



По информации Sky Sports, опция выкупа превратится в обязательство по выкупу, если будет соблюден ряд условий, в основном — насчет количества сыгранных Райей матчей.



Райя защищал ворота "Брентфорда" после своего перехода из "Блэкберна" за 3 млн. фунтов летом 2019. Еще в прошлом сезоне Давид отказался от продления своего контракта, истекавшего в июне 2024.



Уйти в аренду в "Арсенал" Райе удалось лишь после того, как он заключил новый контракт с "Брентфордом" — до июня 2025 и с опцией продления на 12 месяцев.



На "Эмирейтс" Райя составит конкуренцию основному голкиперу "Арсенала" Аарону Рамсдейлу. Выступать за "канониров" 27-летний испанец будет под 22-м номером.



"Я предельно счастлив от того, что смог откликнуться на этот вызов в своей карьере и сделать шаг наверх. Мне по-настоящему не терпится начать и посмотреть, как сложится этот сезон. Я разговаривал с тренером, и он объяснил мне ценности "Арсенала". Этот клуб продолжает расти, и это красивое испытание, от которого я не мог отказаться", — сообщил Райя.



