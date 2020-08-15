"Арсенал" арендовал Давида Райю

Давид Райя Голкипер "Брентфорда" Давид Райя присоединился к "Арсеналу" на правах аренды с опцией выкупа.

Сезон аренды Райи обойдется "Арсеналу" в 3 миллиона фунтов. Затем "канониры" смогут выкупить Давида за 27 млн. фунтов, если пожелают.

По информации Sky Sports, опция выкупа превратится в обязательство по выкупу, если будет соблюден ряд условий, в основном — насчет количества сыгранных Райей матчей.

Райя защищал ворота "Брентфорда" после своего перехода из "Блэкберна" за 3 млн. фунтов летом 2019. Еще в прошлом сезоне Давид отказался от продления своего контракта, истекавшего в июне 2024.

Уйти в аренду в "Арсенал" Райе удалось лишь после того, как он заключил новый контракт с "Брентфордом" — до июня 2025 и с опцией продления на 12 месяцев.

На "Эмирейтс" Райя составит конкуренцию основному голкиперу "Арсенала" Аарону Рамсдейлу. Выступать за "канониров" 27-летний испанец будет под 22-м номером.

"Я предельно счастлив от того, что смог откликнуться на этот вызов в своей карьере и сделать шаг наверх. Мне по-настоящему не терпится начать и посмотреть, как сложится этот сезон. Я разговаривал с тренером, и он объяснил мне ценности "Арсенала". Этот клуб продолжает расти, и это красивое испытание, от которого я не мог отказаться", — сообщил Райя.

Давид Райя


Метки Арсенал, Брентфорд, Райя, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 938

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 15.08.2023 18:03 # v-0987654321
    Дырявый?, - точно пенс!

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  2. liverputin 15.08.2023 17:59 # liverputin
    даун с рождения - значит колбасник местный!

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  3. v-0987654321 15.08.2023 17:53 # v-0987654321
    Цацёт - значит Пенс местный!


    Сечёте?;)

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  4. mufc1994 15.08.2023 17:47 # mufc1994
    Пи3дец помойка хейтерская накинулась на МЮ, про Уэбба че-то пи3дят. Ставить пенку в ворота МЮ? Окей, тогда надо ставить и пенку в ворота вулвера за гандбол в штрафной. Но у даунов же только МЮ подсуживают)

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  5. jirrort 15.08.2023 17:38 # jirrort
    Не знаю,что это за бичуган,но нос у него прям как у величайшего Майкла Джексона,значит какой-то талант у него есть.

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  6. moneymaker 15.08.2023 17:33 # moneymaker
    омар в режиме петушастера - два ПЕТУШАСТЕРА СИЛА!!!

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  7. jirrort 15.08.2023 17:32 # jirrort
    ЛЮБИТЕ ЛУПХОУЛСИ, ВЕРЬТЕ В ЛУПХОУЛСИ!!!

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  8. bembo 15.08.2023 17:32 # bembo
    кому нах всрались эти нищебродские аренды и трансферы в нищебродные клубы?
    МЫ ЖДЕМ ТРАНСФЕРОВ ИМПЕРАТОРСИ

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  9. van-dijk 15.08.2023 17:28 # van-dijk
    Хочу в Челси.

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  10. liverputin 15.08.2023 17:25 # liverputin
    ой да всем похуй на этих шлюх

    там императорси скоро лавию и олису оформит)

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  11. iskander8sg 15.08.2023 17:24 # iskander8sg
    То за яким бісом ти до Варшави пхаєшся, якщо в Литві краще?
    Га, трясця твоїй матері?

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  12. bangladesh 15.08.2023 17:19 # bangladesh
    решил сидеть под рамсдейлом?

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  13. fiezzo 15.08.2023 17:18 # fiezzo
    Посетил с инвесторами новую школу в Мариуполе. Судя по всему мариупольцам сильно повезло. Из них решили делать витрину и город будет похож на Крым или Грозный. Кстати, по Мариуполю отлично видно насколько "Украина" искусственна и бесполезна. Снял флаг, оторвал мерзкий трезубец, которым хохол залепил дыры на старых советских зданиях и вот уже никакой Украины вообще нет. Кругом ходят обычные добрые русские люди.
    Радостно!

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  14. ian 15.08.2023 17:18 # ian
    Арсенал точечно усиляется, как подобает тем, кто за чемпик борется
    а Чорле покупают и хлам и то, что блестит, не смотрят нужен игрок вообще или нет
    полный хаос

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  15. t1mon1 15.08.2023 17:08 # t1mon1
    Так ставили за такое или нет? Я бля от тупых хохлов пустоловных услышу когда-нибудь ответ на простой вопрос!?
    То что надо ставить или нет - мы услышали от судейского корпуса, сказали, что да, теперь я вынужден соглашаться, что это пенка.
    Теперь ответ на мой вопрос где?

    Источник: http://fapl.ru/posts/102166/?c=1

    за такое ставили пенку в ворота поляков на ЧМ, там гнома тащили к кубку как могли и он упал в похожей ситуации при столкновении со Щесным

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  16. gameboy 15.08.2023 17:01 # gameboy
    Ниже попуски

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