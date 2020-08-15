"Арсенал" арендовал Давида Райю
Голкипер "Брентфорда" Давид Райя присоединился к "Арсеналу" на правах аренды с опцией выкупа.
Сезон аренды Райи обойдется "Арсеналу" в 3 миллиона фунтов. Затем "канониры" смогут выкупить Давида за 27 млн. фунтов, если пожелают.
По информации Sky Sports, опция выкупа превратится в обязательство по выкупу, если будет соблюден ряд условий, в основном — насчет количества сыгранных Райей матчей.
Райя защищал ворота "Брентфорда" после своего перехода из "Блэкберна" за 3 млн. фунтов летом 2019. Еще в прошлом сезоне Давид отказался от продления своего контракта, истекавшего в июне 2024.
Уйти в аренду в "Арсенал" Райе удалось лишь после того, как он заключил новый контракт с "Брентфордом" — до июня 2025 и с опцией продления на 12 месяцев.
На "Эмирейтс" Райя составит конкуренцию основному голкиперу "Арсенала" Аарону Рамсдейлу. Выступать за "канониров" 27-летний испанец будет под 22-м номером.
"Я предельно счастлив от того, что смог откликнуться на этот вызов в своей карьере и сделать шаг наверх. Мне по-настоящему не терпится начать и посмотреть, как сложится этот сезон. Я разговаривал с тренером, и он объяснил мне ценности "Арсенала". Этот клуб продолжает расти, и это красивое испытание, от которого я не мог отказаться", — сообщил Райя.
15.08.2023 17:00
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Дырявый?, - точно пенс!
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даун с рождения - значит колбасник местный!
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Цацёт - значит Пенс местный!
Сечёте?;)
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Пи3дец помойка хейтерская накинулась на МЮ, про Уэбба че-то пи3дят. Ставить пенку в ворота МЮ? Окей, тогда надо ставить и пенку в ворота вулвера за гандбол в штрафной. Но у даунов же только МЮ подсуживают)
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Не знаю,что это за бичуган,но нос у него прям как у величайшего Майкла Джексона,значит какой-то талант у него есть.
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омар в режиме петушастера - два ПЕТУШАСТЕРА СИЛА!!!
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ЛЮБИТЕ ЛУПХОУЛСИ, ВЕРЬТЕ В ЛУПХОУЛСИ!!!
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кому нах всрались эти нищебродские аренды и трансферы в нищебродные клубы?
МЫ ЖДЕМ ТРАНСФЕРОВ ИМПЕРАТОРСИ
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Хочу в Челси.
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ой да всем похуй на этих шлюх
там императорси скоро лавию и олису оформит)
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То за яким бісом ти до Варшави пхаєшся, якщо в Литві краще?
Га, трясця твоїй матері?
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решил сидеть под рамсдейлом?
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Посетил с инвесторами новую школу в Мариуполе. Судя по всему мариупольцам сильно повезло. Из них решили делать витрину и город будет похож на Крым или Грозный. Кстати, по Мариуполю отлично видно насколько "Украина" искусственна и бесполезна. Снял флаг, оторвал мерзкий трезубец, которым хохол залепил дыры на старых советских зданиях и вот уже никакой Украины вообще нет. Кругом ходят обычные добрые русские люди.
Радостно!
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Арсенал точечно усиляется, как подобает тем, кто за чемпик борется
а Чорле покупают и хлам и то, что блестит, не смотрят нужен игрок вообще или нет
полный хаос
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Так ставили за такое или нет? Я бля от тупых хохлов пустоловных услышу когда-нибудь ответ на простой вопрос!?
То что надо ставить или нет - мы услышали от судейского корпуса, сказали, что да, теперь я вынужден соглашаться, что это пенка.
Теперь ответ на мой вопрос где?
Источник: http://fapl.ru/posts/102166/?c=1
за такое ставили пенку в ворота поляков на ЧМ, там гнома тащили к кубку как могли и он упал в похожей ситуации при столкновении со Щесным
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Ниже попуски
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