Габриэля хотят видеть в Саудовской Аравии
К защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу существует интерес из Саудовской Аравии.
Габриэль был ключевым игроком "Арсенала" в прошлом сезоне, большую часть которого "канониры" провели на вершине таблицы Премьер-Лиги.
Однако 25-летний бразилец неожиданно не попал в стартовый состав "Арсенала" на матч первого тура новой кампании против "Ноттингем Форест".
Это решение главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты может привести к тому, что Габриэль уедет в Саудовскую Аравию, куда едва отправился его звездный соотечественник Неймар, сообщает Daily Mirror.
Впрочем, "Арсенал" расслаблен насчет ситуации с Габриэлем и уже держит в уме вариант на замену экс-игроку "Лилля". На эту роль "канониры" рассматривают Марка Гехи из "Кристал Пэлас".
15.08.2023 16:00
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