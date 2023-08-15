Габриэля хотят видеть в Саудовской Аравии

К защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу существует интерес из Саудовской Аравии.

Габриэль был ключевым игроком "Арсенала" в прошлом сезоне, большую часть которого "канониры" провели на вершине таблицы Премьер-Лиги.



Однако 25-летний бразилец неожиданно не попал в стартовый состав "Арсенала" на матч первого тура новой кампании против "Ноттингем Форест".



Это решение главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты может привести к тому, что Габриэль уедет в Саудовскую Аравию, куда едва отправился его звездный соотечественник Неймар, сообщает Daily Mirror.



Впрочем, "Арсенал" расслаблен насчет ситуации с Габриэлем и уже держит в уме вариант на замену экс-игроку "Лилля". На эту роль "канониры" рассматривают Марка Гехи из "Кристал Пэлас".