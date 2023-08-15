"Челси" заблокирует уход Бройи

"Челси" заблокирует уход нападающего Армандо Бройи из клуба этим летом.

По информации Evening Standard, "Милан" стал очередным клубом, проявившим интерес к Бройе. "Россонери" хотят взять Армандо в аренду с опцией выкупа.



Бройю также сватают в "Вест Хэм" и некоторые другие клубы, однако источник утверждает, что "Челси" намерен сохранить 21-летнего албанца, подходящего под критерии доморощенного игрока.



"Челси" отказался от дальнейших переговоров по Душану Влаховичу из "Ювентуса" и, скорее всего, не пригласит нападающего в остатке летнего трансферного окна.



Кроме того, "Челси" на продолжительное время лишился Кристофера Нкунку, перенесшего операцию на колене. Дополнительно ослаблять свою команду, избавляясь от Бройи, главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не собирается.



План Почеттино состоит в том, чтобы Бройя, набирающий форму после перенесенной в декабре травмы колена, составил конкуренцию Николя Джексону впереди.