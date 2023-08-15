Льюис заключил новый пятилетний контракт с "Сити"

Крайний защитник "Манчестер Сити" Рико Льюис заключил со своим клубом новый контракт до 2028 года.

Льюис находится в системе "Сити" с восьми лет и только в прошлом сезоне дебютировал за первую команду "горожан".



18-летний англичанин сыграл 23 матча за "Сити" в течение своего дебютного сезона и помог команде Хосепа Гвардиолы оформить требл.



Своей игрой Льюис заслужил новый контракт на улучшенных условиях, тогда как предыдущее соглашение Рико истекало уже через год.



"Это был невероятный год для меня, а теперь я подписал этот контракт, и это исполнение мечты для меня. Когда я был моложе, то как фанат наблюдал за тем, как мы выигрываем трофеи, и это единственное место, где я хотел быть".



"Великолепно осознавать, что теперь я здесь до 2028 года, мне не терпится продолжать работать и продолжать совершенствоваться", — сообщил Льюис.