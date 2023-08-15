Каррагер: "Трансферная политика "Ливерпуля" — беспорядок, посмешище и позор"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер жестко раскритиковал трансферную политику "Ливерпуля".

Накануне "Челси" завершил приобретение Мойсеса Кайседо, на которого претендовал и "Ливерпуль", а также стало известно, что "синие" выигрывают борьбу у "красных" за Ромео Лавиа.



Каррагер не винит в эти двух сорвавшихся трансферах владельцев "Ливерпуля", потому что те были готовы выделить необходимые деньги. Претензии Джейми обращены ко временному спортивному директору "красных" Йоргу Шмадтке и его соратникам, провалившим переговоры с обоими игроками.



"Это оставляет "Ливерпуль" в довольно сложном положении. Теперь люди знают, что они в отчаянии".



"Сегодня они сделали предложение в 60 миллионов фунтов по Лавиа, четыре или пять дней назад отказавшись заплатить за него 50 миллионов фунтов. Это абсолютный бардак и посмешище".



"Самая большая проблема в том, что "Ливерпуль" знал о необходимости укрепить свою полузащиту с августа прошлого года, 12 месяцев назад. И не навести порядок за это время..."



"Люди думают, что я защищаю FSG. У меня совершенно нет с ними отношений, но это не их вина. Дело в структуре футбольного клуба".



"Когда "Ливерпуль" выигрывал Премьер-Лигу и добирался до финалов Лиги Чемпионов, что они делали? Они тратили не так много, как другие команды, но получали хороших игроков".



"Да, у них отличный тренер, но у них был Майкл Эдвардс в качестве спортивного директора и трансферный комитет под ним. Это работало. Затем он ушел".



"Его заместитель взялся за эту работу, но спустя шесть месяцев ушел и он. Нужно спросить клуб, в чем причина этого. Я не знаю, что происходит за кулисами".



"Теперь спортивным директором стал Шмадтке, и у него хорошие отношения с Юргеном Клоппом. Но его взяли только на лето. После этого он уйдет".



"Они не доводят сделки до заключения, хотя в этом состоит твоя работа. Игроки, которых они купили, имели пункты о выкупе, поэтому там не было никаких переговоров, там не требовалось больших усилий — ты просто активируешь пункт о выкупе. Неспособность "Ливерпуля" довести большие сделки до заключения выглядит позорно".



"Поэтому я не буду критиковать владельцев — они готовы заплатить 111 миллионов фунтов и побить свой трансферный рекорд. Начать с Лавиа и не заплатить требуемую сумму, затем переключиться на Кайседо, затем вернуться к Лавиа — это абсолютный беспорядок, посмешище и позор", — сообщил Каррагер в эфире.