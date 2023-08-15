Каррагер: "Трансферная политика "Ливерпуля" — беспорядок, посмешище и позор"

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер жестко раскритиковал трансферную политику "Ливерпуля".

Накануне "Челси" завершил приобретение Мойсеса Кайседо, на которого претендовал и "Ливерпуль", а также стало известно, что "синие" выигрывают борьбу у "красных" за Ромео Лавиа.

Каррагер не винит в эти двух сорвавшихся трансферах владельцев "Ливерпуля", потому что те были готовы выделить необходимые деньги. Претензии Джейми обращены ко временному спортивному директору "красных" Йоргу Шмадтке и его соратникам, провалившим переговоры с обоими игроками.

"Это оставляет "Ливерпуль" в довольно сложном положении. Теперь люди знают, что они в отчаянии".

"Сегодня они сделали предложение в 60 миллионов фунтов по Лавиа, четыре или пять дней назад отказавшись заплатить за него 50 миллионов фунтов. Это абсолютный бардак и посмешище".

"Самая большая проблема в том, что "Ливерпуль" знал о необходимости укрепить свою полузащиту с августа прошлого года, 12 месяцев назад. И не навести порядок за это время..."

"Люди думают, что я защищаю FSG. У меня совершенно нет с ними отношений, но это не их вина. Дело в структуре футбольного клуба".

"Когда "Ливерпуль" выигрывал Премьер-Лигу и добирался до финалов Лиги Чемпионов, что они делали? Они тратили не так много, как другие команды, но получали хороших игроков".

"Да, у них отличный тренер, но у них был Майкл Эдвардс в качестве спортивного директора и трансферный комитет под ним. Это работало. Затем он ушел".

"Его заместитель взялся за эту работу, но спустя шесть месяцев ушел и он. Нужно спросить клуб, в чем причина этого. Я не знаю, что происходит за кулисами".

"Теперь спортивным директором стал Шмадтке, и у него хорошие отношения с Юргеном Клоппом. Но его взяли только на лето. После этого он уйдет".

"Они не доводят сделки до заключения, хотя в этом состоит твоя работа. Игроки, которых они купили, имели пункты о выкупе, поэтому там не было никаких переговоров, там не требовалось больших усилий — ты просто активируешь пункт о выкупе. Неспособность "Ливерпуля" довести большие сделки до заключения выглядит позорно".

"Поэтому я не буду критиковать владельцев — они готовы заплатить 111 миллионов фунтов и побить свой трансферный рекорд. Начать с Лавиа и не заплатить требуемую сумму, затем переключиться на Кайседо, затем вернуться к Лавиа — это абсолютный беспорядок, посмешище и позор", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2418

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. elprimer 15.08.2023 13:24 # elprimer
    Быть посмешищем, это суть Ливерпуля.

    (ответить)

  2. yxaxaxaxaxa 15.08.2023 13:12 # yxaxaxaxaxa
    ладно Хендерсона продали , про него ни один фанат клуба даже не вспоминает , но Фаба это пздц , помню даже он в расцвете своих сил привыкал к системе Клоппа пол года , че уж про этих африканских нигеров говорить которые придут в команду

    (ответить)

  3. tursa 15.08.2023 13:11 # tursa
    Что там с амрабатои? Почему все отказались от него? Есть вообще другие варианты на рынке? Или придется надеется на байча и тиаго в опорке

    (ответить)

  4. largo-winch 15.08.2023 13:01 # largo-winch
    Ебанат, покупать односезонку Сасайдо за рекордные деньги - вот что такое позор.
    Тьфу на тебя, алкаш

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: