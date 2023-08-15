Фергюсон считает, что успех МЮ зависит от Хейлунда
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон считает, что успех этого сезона для "красных дьяволов" зависит от того, заиграет ли нападающий Расмус Хейлунд.
В своем интервью перед матчем первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" Фергюсон высоко оценил ту работу, которую проделал нынешний наставник "дьяволов" Эрик Тен Хаг за свой первый год в клубе.
Этим летом Тен Хаг потратил 72 миллиона фунтов на приглашение Хейлунда из "Аталанты", и Фергюсон рассматривает 20-летнего датчанина, который сейчас восстанавливается после травмы, ключевым элементом выстраиваемой Эриком команды.
"Думаю, Тен Хаг великолепно потрудился. Он основательно взялся за дело и привел своих игроков, что я считаю важным. И если новый центральный нападающий быстро будет готов играть, они станут действительно хорошей командой".
"Потому что центральный нападающий — это именно то, чего им не хватало в последние годы".
"В остальном команда — наполнение команды — очень хороша. В лице Варана и Мартинеса они обладают защитниками с огромным опытом, также у них опытные полузащитники: Эриксен и Каземиро".
"Так что у них есть фундамент, а фундамент всегда дополняется твоим голкипером и центральным нападающим".
"Он (Тен Хаг) заполучил нового голкипера, который очень атлетичен, и центрального нападающего, который, как я надеюсь, быстро освоится", — сообщил Фергюсон NBC Sports.
15.08.2023 12:00
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