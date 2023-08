Светская хроника за вторник

Гранды Премьер-Лиги отвергли Неймара. "Манчестер Юнайтед" обратился насчет Амаду Онаны. "Вест Хэм" готов отказаться от покупки Харри Магуайра. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Бавария" и "Реал" отвергли возможность подписать нападающего ПСЖ Неймара, который в итоге отправился в саудовский "Аль-Хиляль". (The Independent)



Запасной голкипер "Сити" Штефан Ортега стал целью номер один "Баварии" среди вратарей. (Sky Sport Germany)



"Бавария" ведет переговоры с Давидом Де Хеа и хочет получить ответ от экс-голкипера "Юнайтед" уже на этой неделе. (Sport1)



"Юнайтед" обратился к "Эвертону" насчет полузащитника Амаду Онаны, которого "ириски" оценивают минимум в 50 миллионов фунтов. (The Guardian)



"Вест Хэм" подумывает завершить интерес к защитнику "Юнайтед" Харри Магуайру, стоимость которого в 30 млн. фунтов "молотобойцы" уже согласовали. (The Telegraph)



Магуайр требует себе компенсацию в 15 млн. фунтов за уход из "Юнайтед" на понижение. (The Sun)



Вместо Магуайра "Вест Хэм" может купить Джонатана Та или Одилона Коссуну из "Байера". (The Guardian)



"Монако" вернется с улучшенным предложением по нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану, которого "канониры" оценивают в 50 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Борнмут" обдумывает приобретение полузащитника "Лидса" Тайлера Адамса за 20 млн. фунтов. (The Athletic)



"Кристал Пэлас" и "Эвертон" заинтересованы в голкипере "Саутгемптона" Алексе Маккарти, который не договорился с "Лутоном". (Evening Standard)



"Эвертон" ведет переговоры по аренде с опцией выкупа нападающего ПСЖ Уго Экитике, которого также хотят "Милан" и "Айнтрахт". (RMC Sport)



"Ливерпуль", "Ньюкасл", "Милан" и "Ювентус" готовы составить конкуренцию "Брайтону" в борьбе за полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" определил нападающего "Гента" Гифта Орбана на замену покинувшему клуб Харри Кейну. (Football Insider)



"Астон Вилла" близка к аренде полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло. (Sky Sport Italia)



"Ньюкасл" сделал новый запрос насчет защитника "Арсенала" Кирана Тирни, за которого установлена цена в 30 млн. фунтов. (Newcastle Chronicle)



Вингер Джесси Лингард может вернуться в "Вест Хэм", благодаря которому он в данный момент поддерживает физическую форму. (Daily Express)



Другое



"Юнайтед" может отложить решение по нападающему Мейсону Гринвуду до международного перерыва в сентябре. (The Athletic)



"Бавария" продала более 10,000 футболок с именем Харри Кейна в первый день, и это новый рекорд мюнхенского клуба. (Daily Mail)



На строительстве нового стадиона "Эвертона" погиб 26-летний рабочий. (Daily Mirror)



Саудовский фанат подарил Фабиньо часы Rolex за то, что экс-полузащитник "Ливерпуля" хорошо сыграл за "Аль-Иттихад". (Daily Star)