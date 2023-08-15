Светская хроника за вторник
Гранды Премьер-Лиги отвергли Неймара. "Манчестер Юнайтед" обратился насчет Амаду Онаны. "Вест Хэм" готов отказаться от покупки Харри Магуайра. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Бавария" и "Реал" отвергли возможность подписать нападающего ПСЖ Неймара, который в итоге отправился в саудовский "Аль-Хиляль". (The Independent)
Запасной голкипер "Сити" Штефан Ортега стал целью номер один "Баварии" среди вратарей. (Sky Sport Germany)
"Бавария" ведет переговоры с Давидом Де Хеа и хочет получить ответ от экс-голкипера "Юнайтед" уже на этой неделе. (Sport1)
"Юнайтед" обратился к "Эвертону" насчет полузащитника Амаду Онаны, которого "ириски" оценивают минимум в 50 миллионов фунтов. (The Guardian)
"Вест Хэм" подумывает завершить интерес к защитнику "Юнайтед" Харри Магуайру, стоимость которого в 30 млн. фунтов "молотобойцы" уже согласовали. (The Telegraph)
Магуайр требует себе компенсацию в 15 млн. фунтов за уход из "Юнайтед" на понижение. (The Sun)
Вместо Магуайра "Вест Хэм" может купить Джонатана Та или Одилона Коссуну из "Байера". (The Guardian)
"Монако" вернется с улучшенным предложением по нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану, которого "канониры" оценивают в 50 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Борнмут" обдумывает приобретение полузащитника "Лидса" Тайлера Адамса за 20 млн. фунтов. (The Athletic)
"Кристал Пэлас" и "Эвертон" заинтересованы в голкипере "Саутгемптона" Алексе Маккарти, который не договорился с "Лутоном". (Evening Standard)
"Эвертон" ведет переговоры по аренде с опцией выкупа нападающего ПСЖ Уго Экитике, которого также хотят "Милан" и "Айнтрахт". (RMC Sport)
"Ливерпуль", "Ньюкасл", "Милан" и "Ювентус" готовы составить конкуренцию "Брайтону" в борьбе за полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" определил нападающего "Гента" Гифта Орбана на замену покинувшему клуб Харри Кейну. (Football Insider)
"Астон Вилла" близка к аренде полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло. (Sky Sport Italia)
"Ньюкасл" сделал новый запрос насчет защитника "Арсенала" Кирана Тирни, за которого установлена цена в 30 млн. фунтов. (Newcastle Chronicle)
Вингер Джесси Лингард может вернуться в "Вест Хэм", благодаря которому он в данный момент поддерживает физическую форму. (Daily Express)
Другое
"Юнайтед" может отложить решение по нападающему Мейсону Гринвуду до международного перерыва в сентябре. (The Athletic)
"Бавария" продала более 10,000 футболок с именем Харри Кейна в первый день, и это новый рекорд мюнхенского клуба. (Daily Mail)
На строительстве нового стадиона "Эвертона" погиб 26-летний рабочий. (Daily Mirror)
Саудовский фанат подарил Фабиньо часы Rolex за то, что экс-полузащитник "Ливерпуля" хорошо сыграл за "Аль-Иттихад". (Daily Star)
15.08.2023 11:00
Просмотров: 3051
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Последние комментарии:
Что будет если пенсы не попадут в топ4?
(ответить)
Ждём 100500го коммента imf-tau, как он второй день на всю округу хвастается, какой он крутой нее6аца мужик, какую-то малолетку в чём-то там уличил. Ахахахах типикал хохол
(ответить)
Братики, приветствую!
Кепа в Реале. Сбагрили типа с ЗП 180-200КК в неделю. За аренду Реал заплатит 1 млн.
Маунт тоже ушёл по этой причине. Мэйсон уже привык получать хорошую денежку, даже если не играет. А тут бонусы и всё такое.
Зиеш, Лукаку, Кукурелья — на выход, у них тоже космос в зп.
(ответить)
где эта ГНИДА??
28.03.2023 17:00 #
bushwacka
Не, это я грязный *уй в рот кладу.. Всё как обычно.
Источник: http://fapl.ru/posts/99430/?c=1
02.03.2022 13:56 #
bushwacka
как же я мечтаю пососать дяде славе...
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/91706/?c=1#c7518276
(ответить)
Хаким Зиеш и Ромелу Лукаку – яркие примеры «неправильной» стратегии оплаты труда, которыми занималась Марина Грановская. Сейчас этих игроков сложно продать, как раз в том числе из-за их сумашедших зарплат. Зиеш за 5 лет в клубе заработает 26 миллионов, а Ромелу Лукаку за тот же период – 86 миллионов.
Тупая шлюха столько дерьма понакупала, сразу видно,что ученица долбоёба Эменало.
(ответить)
Колбасодауны наныли, чтобы апл прикрыла какуе-то там лазейку или лавочку или еще че для челси. Хахахахах че за завистливые подзалупали....
Ахахах предстивиьи их е6ла, когла они обратились в апл, что челси их набрил с 2 игроками и выставил посмешищем!?)))))
(ответить)
Макваир пусть гниет в резерв, уебок конченый
(ответить)
Для людей, которые переживают из-за возможных нарушений ФФП со стороны «Челси»
The Athletic примерно подсчитал, что за последние три трансферных окна клуб заработал около 149,6 млн фунтов на продажах игроках (с учетом вычета недоамортизированных сумм за Хавертца, Ковачича и других).
Лондонцы потратили (опять-таки с учетом амортизации)… 157,2 млн фунтов. Огромные траты на Кайседо, Лавию и других игроков размазываются на 7–8 лет, что позволяет записать смешные траты в финансовую отчетность.
Эту очевидную дыру закрыла УЕФА, но только этим летом. АПЛ сможет закрыть только через год. Английские клубы очень негодуют что «Челси» столько тратит.
А еще в клубе сильно подрезали зарплатной фонд. Базовые зарплаты игроков до 23 лет (а их в «Челси» заметное большинство) удалось согласовать на довольно низком уровне. Все оклады сильно зависят от бонусов, а часть бонусов клуб сможет выплачивать с призовых в турнирах.
Атлетики пишут, что базовая зарплата Лавии будет существенно меньше того же Джеймса Уорд-Прауза в «Вест Хэме».
ахахахахахахах пись пись всем хейтерам ИМПЕРАТОРОВ на ебала))))
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Сначала чистый гол Саллаха отменили, потом фол Онаны типа не увидели, сразу видно клубы с американскими владельцами.
(ответить)
Ждем комменты сракерка, что он ожидал ставку в 12% и все предвидел
Только после спекуляций на новостях доллар опять растет, эххеехехе.
(ответить)
Знайте пидораса в лицо. Именно из-за него Кристоферу Нкунку пришлось играть в ебаном огороде и он выбыл до зимы.
https://ibb.co/8zcjRwv
(ответить)
Райан Бабель - правдоруб
https://www.reddit.com/r/LiverpoolFC/comments/15reu9f/ryan_babel_i_didnt_watch_the_game_but_apparently/?utm_source=share&;utm_medium=ios_app&utm_name=ioscss&utm_content=1&utm_term=1
(ответить)
Боэлян капитальный красавчик,что оперативно сработал и всего за 37 мильёнов завернул топаря Джексона , избежав какой либо конкуренции. Другие клубы сейчас кусают локти ,что проморгали такого бриллианта.Ооочень нравится как он играет,как будто на реинкарнацию вождя смотрю. Высокий,мощный, быстрый, пластичный, очень здорово помогает в обороне. Не зря носит такую великию фамилию.
(ответить)
Одно из требований народа на Майдане, было проведение народного вече на площади Независимости в Киеве, где решались бы все важные вопросы государства.
Украинцы скажите, сколько народных вече вы провели после победы Майдана ?
(ответить)
На строительстве нового стадиона "Эвертона" погиб 26-летний рабочий. (Daily Mirror)
Смерть на работе, как тривиально, типичный рентбой.
(ответить)
В США не принято платить за девушку в ресторане.
ахахахаха пидорастерка отсасямба сделает
(ответить)
"Юнайтед" может отложить решение по нападающему Мейсону Гринвуду до международного перерыва в сентябре. (The Athletic)
Как коррупционно, типичный МЮ.
(ответить)
Саудовский фанат побрил Фабиньо
Источник: http://fapl.ru/posts/102171/?c=1
(ответить)
Саудовский фанат подарил Фабиньо часы Rolex за то, что экс-полузащитник "Ливерпуля" хорошо сыграл за "Аль-Иттихад". (Daily Star)
Как пошло, типичный мусульманин.
(ответить)
jirrort мой личный конченный лох
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