Невилл считает, что в ворота Онана следовало назначить пенальти

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что в ворота голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана стоило назначить пенальти в концовке матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Уже в компенсированное время матча на "Олд Траффорд" накануне Онана, пытаясь сыграть на выходе, врезался в нападающего "волков" Саша Калайджича, но рефери и система VAR не решились назначить пенальти.



Однако Невилл считает, что это тянуло на 11-метровый, потому что Онана совершенно не добрался до мяча и сознательно пошел на столкновение.



"Причина, почему я считаю это пенальти, заключается в том, что Онана ничуть не был близок к мячу. Мяч изначально шел выше, он бы ни за что к нему не добрался, и он мог принять решение до своего прыжка".



"Я всегда говорил, что голкипер должен навести шороху, если он играет на выходе, и в каком-то смысле он сделал то, что я бы хотел от своего голкипера, но проблема в том, что он ничуть не был близок к мячу".



"Он решил максимально помешать атакующему игроку, и это пенальти, потому что он был недостаточно близок к мячу. Если бы он одновременно врезался и слегка бы не добрался до мяча, это была бы другая история, но в данном случае, думаю, он знал, что делает", — сообщил Невилл Sky Sports.



