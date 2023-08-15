"Челси" близок к договоренности с Олисе

"Челси" ведет переговоры о приобретении вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе за 45 миллионов фунтов.

Только накануне "Челси" приобрел Мойсеса Кайседо у "Брайтона" за 115 млн. фунтов, а также стало известно, что в шаге от перехода к "синим" находится Ромео Лавиа из "Саутгемптона".



Свою впечатляющую летнюю трансферную кампанию "Челси" собирается продолжить покупкой Олисе. По информации Evening Standard, "синие" близки к договоренности с Майклом об условиях личного контракта.



На "Стэмфорд Бридж" рассчитывают, что 45 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Пэлас" пойти на сделку по 21-летнему игроку молодежной сборной Франции.



Стоит отметить, что Олисе — не чужой игрок для "Челси", занимаясь в академии "синих" с 2009 по 2015 год. С момента перехода в "Пэлас" из "Рединга" в 2021 Майкл сыграл 63 матча в Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав 16 результативных передач.



Добавим, ранее этим летом Олисе сватали в "Манчестер Сити" и ПСЖ.