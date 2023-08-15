"Челси" близок к договоренности с Олисе

Майкл Олисе "Челси" ведет переговоры о приобретении вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе за 45 миллионов фунтов.

Только накануне "Челси" приобрел Мойсеса Кайседо у "Брайтона" за 115 млн. фунтов, а также стало известно, что в шаге от перехода к "синим" находится Ромео Лавиа из "Саутгемптона".

Свою впечатляющую летнюю трансферную кампанию "Челси" собирается продолжить покупкой Олисе. По информации Evening Standard, "синие" близки к договоренности с Майклом об условиях личного контракта.

На "Стэмфорд Бридж" рассчитывают, что 45 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Пэлас" пойти на сделку по 21-летнему игроку молодежной сборной Франции.

Стоит отметить, что Олисе — не чужой игрок для "Челси", занимаясь в академии "синих" с 2009 по 2015 год. С момента перехода в "Пэлас" из "Рединга" в 2021 Майкл сыграл 63 матча в Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав 16 результативных передач.

Добавим, ранее этим летом Олисе сватали в "Манчестер Сити" и ПСЖ.


Метки Кристал Пэлас, Олисе, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 15.08.2023 10:29 # drogba11cool
    Стеклянный нигер задорого? Пакуйте!

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  2. akado 15.08.2023 09:11 # akado
    В атаке перспективы туманные, один молодняк и Дельфин, от которого больше слов, чем дела. Лучше бы проверенного бойца взяли на фланг конечно.

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  3. takernotagiver 15.08.2023 09:09 # takernotagiver
    Мешки

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  4. tigerpool 15.08.2023 09:02 # tigerpool
    Не на шутку разошлись пенсюки. А че красавчики, повезло им с владельцем, не то что наши пендосы-еблушки

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