"Вест Хэм" вступил в борьбу за Кудуса

"Вест Хэм" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса.

Кудус очень ярко отыграл прошлый сезон, забив 18 голов и отдав семь результативных передач во всех соревнованиях. Мохаммед почувствовал, что теперь готов уйти на повышение, отказавшись от продления контракта с "Аяксом".



Ранее этим летом Кудуса связывали с переходом в "Брайтон", однако talkSPORT утверждает, что 23-летний ганец может последовать за своим партнером по "Аяксу Эдсоном Альваресом в "Вест Хэм".



"Вест Хэм" рассматривает Кудуса в качестве возможной замены для Лукаса Пакеты, за которым в свою очередь охотится "Манчестер Сити".



По слухам, "Сити" уже сделал одно предложение по Пакете в размере 70 млн. фунтов и вскоре собирается предпринять вторую попытку, поэтому "Вест Хэм" хочет быть готовым на случай ухода 25-летнего бразильца.



Если верить трансферному гуру Фабрицио Романо, "Вест Хэм" уже начал переговоры о покупке Кудуса, а сам Мохамед открыт к переходу в лондонский клуб.