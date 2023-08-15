Премьер-Лига вслед за УЕФА закроет лазейку "Челси" для обхода ФФП
Следуя примеру УЕФА, Премьер-Лига собирается закрыть лазейку, которая позволяет "Челси" обходить правила финансового фейр-плей при совершении своих многочисленных приобретений.
Накануне "Челси" подтвердил переход полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов, сделав 21-летнего эквадорца самым дорогим игроком в истории Премьер-Лиги.
Кайседо стал 22-м игроком, подписавшим с "Челси" контракт дольше пяти лет. Соглашение Мойсеса рассчитано сразу на восемь лет и предусматривает опцию продления на девятый год.
При этом траты "Челси" на трансферы с момента, как лондонский клуб был куплен Тоддом Бели и партнерами в мае 2022, уже превысили 800 млн. фунтов.
"Челси" неслучайно подписывает столь продолжительные контракты с новичками, потому что это позволяет "синим" амортизировать трансферную стоимость игрока на весь срок соглашения и с помощью этого оставаться в рамках ФФП.
УЕФА закрыл соответствующую лазейку еще в июне, и отныне стоимость каждого трансфера можно "размазать" на срок не более пяти лет.
В данный момент нововведение УЕФА не имеет значения для "Челси", потому что команда Маурисио Почеттино не выступает в еврокубках в этом сезоне.
В Премьер-Лиге такого ограничения нет, однако Daily Mail может подтвердить, что английские футбольные чиновники решили привести свои правила ФФП в соответствие с УЕФА и тем самым закрыть лазейку, которой явно злоупотребляет "Челси".
Ожидается, что Премьер-Лига осуществит задуманное со следующего лета, и к тому времени у "Челси" могут возникнуть проблемы с соблюдением ФФП как на внутренней арене, так и в Европе, если "синие" туда вернутся.
15.08.2023 07:00
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Последние комментарии:
Пришёл Болян и развел ФФП! Красавчик!
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ФФП давно посмешище, они же хотели что бы маленькие клубы имели возможности, разве плохо что Брайтон и Саутгемптон могут продавать за большие деньги? это же ведь тоже бизнес, они довольны, так чем не доволен УЕФА и АПЛ? деньги мимо них текут? Кристал Пэлас в своё время получил 60 млн. евро за Биссаку, 60 млн. евро Арсенал дал за Уайта, ван Дейк был куплен из Саутгемптона за 90 млн. евро, Магуаэр из Лестера за 95 млн. евро, Марез за 70 млн. евро, Грилиш из Астон Виллы за 120 млн. евро в Сити...
а теперь спросите эти клубы, что им лучше, зарабатывать деньги и иметь новые возможности дальше оставаться на плаву или же жёсткие рамки ФФП? вы защищаете тех, кто в этом не нуждается. Саутгемптону пофиг на траты ПСЖ, им интересно продать, тоже самое касается и Брайтона и многих других клубов которых пытаются защитить от ФФП. Глупость, которая себя не оправдала годами.
Лучше бы заняли бы проблемой коррупции, офшорных переводов, поставили бы потолок зарплат, потолок трансферных цен и т.д, вот это да, а вы отнимаете у клубов хлеб, опять таки, им этим маленьким клуба, плевать на Баварию которая может купить 30 летнего Кейна за 120 млн. евро. Кого от кого и чего защищаете?
Почему новое руководство несёт юридическую отвественность за вместо прошлых директоров? Если условный Эменало и Грановская перечисляли на офшоры деньги, зачем за это должны отвечать Боули и Эгбали? 10 млн. евро штрафа от УЕФА просто вздор, смешно.
Водитель автобуса сбил пешехода, убежал, поменяли водителя, наказали нового. Гениально. Главное наказать, а кого и за что не важно. Дешёвая игра на публику. Сами воры УЕФА и ФИФА, думают что все такие же.
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как же ебут посмешищси
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колбасодауны наныли.
Ожидается, что Премьер-Лига осуществит задуманное со следующего лета, и к тому времени у "Челси" могут возникнуть проблемы с соблюдением ФФП
Источник: http://fapl.ru/posts/102167/?c=1
ага, на Западе уже законы начали обратную силу иметь как в пидорашки, чи шо?
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Молодцы, дождались когда самодур пиндосский накупил игроков на миллиард, теперь закрывают лавочку. Своевременно)
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А че все так возбудились, ну размазали челси выплаты на 8 лет, так это значит что 8 следующих лет сумма на трансферы будет 0, все уже размазано на эти даты, без хороших продаж ниче не купишь. 8 лет без покупок, за это время они легко в чш могут уйти
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То, что журналисты называют лазейкой, не что иное как соблюдение действующих правил.
Криво прописаны правила - это что, забота Челси?))
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Привлечь тогда ПЛ за дискредитацию на расовой почве. Ни в одном гетто не трудоустроено столько чернокожих, сколько на СБ
Пидоры лицемерные, блекливмэтторзные
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