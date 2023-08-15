Премьер-Лига вслед за УЕФА закроет лазейку "Челси" для обхода ФФП

Следуя примеру УЕФА, Премьер-Лига собирается закрыть лазейку, которая позволяет "Челси" обходить правила финансового фейр-плей при совершении своих многочисленных приобретений.

Накануне "Челси" подтвердил переход полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов, сделав 21-летнего эквадорца самым дорогим игроком в истории Премьер-Лиги.



Кайседо стал 22-м игроком, подписавшим с "Челси" контракт дольше пяти лет. Соглашение Мойсеса рассчитано сразу на восемь лет и предусматривает опцию продления на девятый год.



При этом траты "Челси" на трансферы с момента, как лондонский клуб был куплен Тоддом Бели и партнерами в мае 2022, уже превысили 800 млн. фунтов.



"Челси" неслучайно подписывает столь продолжительные контракты с новичками, потому что это позволяет "синим" амортизировать трансферную стоимость игрока на весь срок соглашения и с помощью этого оставаться в рамках ФФП.



УЕФА закрыл соответствующую лазейку еще в июне, и отныне стоимость каждого трансфера можно "размазать" на срок не более пяти лет.



В данный момент нововведение УЕФА не имеет значения для "Челси", потому что команда Маурисио Почеттино не выступает в еврокубках в этом сезоне.



В Премьер-Лиге такого ограничения нет, однако Daily Mail может подтвердить, что английские футбольные чиновники решили привести свои правила ФФП в соответствие с УЕФА и тем самым закрыть лазейку, которой явно злоупотребляет "Челси".



Ожидается, что Премьер-Лига осуществит задуманное со следующего лета, и к тому времени у "Челси" могут возникнуть проблемы с соблюдением ФФП как на внутренней арене, так и в Европе, если "синие" туда вернутся.