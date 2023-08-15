Варан принес "Юнайтед" победу над "Вулверхэмптоном"
Гол Рафаэля Варана обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу 1:0 в тяжелейшем матче против "Вулверхэмптона".
В старте у "красных дьяволов" дебютировали летние новички Андре Онана и Мейсон Маунт, тогда как Расмус Хейлунд в заявку не попал из-за травмы.
Вернувшийся к "волкам" этим летом Мэтт Дохерти оказался только в запасе. Его место на краю обороны занял Нелсон Семеду.
К некоторому удивлению, "Вулверхэмптон" очень уверенно начал матч и не давал "Юнайтед" играть в свою игру. При этом опасные моменты отсутствовали напрочь.
Первая голевая возможность возникла на 26-й минуте, когда Матеус Кунья протащил мяч вперед со своей половины поля и, ускользнув от Каземиро с Лисандро Мартинесом, передал эстафету Пабло Сарабии, но удар того из пределов штрафной оказался неточным.
Спустя семь минут гости создали еще один момент. Кунья ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом по направлению дальнего угла ворот — немного мимо.
В концовке первого тайма "Юнайтед" прибрал инициативу и подверг соперника некоторую давлению, но серьезных угроз воротам Жозе Са не создал.
Второй тайм начался с того, что Кунья просто простил хозяев, пробив в штангу из пределов вратарской площади. Спустя несколько минут Матеус уже попал в створ, но его дальний удар был отражен Онана.
"Вулверхэмптон" и дальше очень остро огрызался, тогда как давление "Юнайтед" не было акцентированным.
Несмотря на отсутствие явных моментов, "дьяволы" открыли счет на 76-й минуте. Аарон Ван-Биссака с правого края штрафной переправил мяч верхом во вратарскую, а там подключившийся вперед Рафаэль Варан нанес удар головой — 1:0.
В остатке матча хозяева отошли назад и сосредоточились на удержании минимального перевеса в счете. Гости отчаянно давили, но на ответный гол не наиграли.
Уже на исходе компенсированного времени Онана, играя на выходе, врезал по голове Саше Калайджичу, но рефери Саймон Хупер не решился назначить пенальти.
"Вулверхэмптон" произвел самое положительное впечатление своей игрой и физической готовностью. Можно даже сказать, что гол "Юнайтед" случился против течения матча, однако "дьяволы" свой шанс использовали, а их соперник свои — нет.
"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
15.08.2023 00:00
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Ебать. В МСК опять что-то прямо сильно ебануло.
Чет салюты в последнее время, как будто каждый день праздник. А вы все Путина ругаете
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Денис Закария
"Ювентус" -> "Монако" 20 млн
Дорого
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Рот САФа возродился. 0-1, 1-0
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Ухихихих)))
Взрыв в Махачкале, главное к этому часу:
— Взрыв произошёл в здании автосервиса недалеко от ТЦ «Глобус» на трассе Махачкала — Астрахань, после чего пожар перекинулся на АЗС;
— На АЗС взорвались 2 из 8 цистерн. Есть большой риск повторных взрывов, сообщили в МВД;
— На данный момент известно о 10 погибших и 70 пострадавших — SHOT;
— В районе Махачкалы, где произошел взрыв, отключили газоснабжение, сообщила пресс-служба мэрии;
— Автобус с подростками 15-18 лет мог сгореть после взрыва на АЗС в Махачкале, сообщает SHOT
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Никогда такого не было и вот опять алкаш сепарной оправдывает мю и конкретно рот сафа.
Все все, не было там пенки, спи спокойно, на фапле больше не будут обсуждать рот сафа.
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Волки хороши, заслужили ничью. Играли бодро. У МЮ игра не шла в части атаки, Рэш редко мяч получал, особенно в первом тайме. Горначо хуже всех, не понравилась его игра, быстро устал, и сырой ещё совсем. Так то сухая победа это хорошо.
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Там Депай пушку страшную положил.
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Кавказ стайл отдыхает
Диего Симионян (атл м) Чмоурисио Хачеттино,черный в черном + красные мокасины
Ахахахахахаха черкизон переехал Лондон арююююю
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Чечелины сгорели:
https://youtu.be/H06QTtqtmC0?t=283
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В игре мю прошлогрдний чоусе увидел. Сорян
Пенка была 100% кста, на сколько знаю с кулака по башке в футболе правила запрещают
А с двух тем более
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скам есть скам, убогая игра, убогие владельцы, убогий стадион и самые убогие болельщики.
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Лысик с браззерс потер лысого судейки. С победой.
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Отскок тура как никак
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Ожидание: борьба за АПЛ, топ покупки, Маунт легенда номер 7.
Реальность: отодраны командой, которую бросил собственный тренер по причине слабого состава. Еле высрали случайный гол и отскочили благодаря как обычно купленому судейке не поставившему очевиднейший пенальти.
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